L’associazione Read Is questa mattina ha portato i suoi regali di Natale ai pazienti del Veneziale. Romanzi da leggere per ingannare il tempo in corsia, ma anche per distrarsi in momenti così delicati. I libri sono stati consegnati da Gabriele Rossi e Stefano Potena di Read Is a Lucio Pastore, primario del Pronto Soccorso. Ascoltiamoli nelle interviste rilasciate.