Libia: Occhionero (Iv), governo verifichi e informi Camere

“Sui migranti uccisi dalla guardia costiera libica, secondo quanto riferito dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni, e’ doveroso che il Governo verifichi cosa e’ successo e ne informi il Parlamento, non e’ accettabile che si arrivi addirittura a sparare contro esseri umani disarmati. Sulla questione migranti il Governo deve accelerare, e’ intollerabile che dopo un anno i decreti Salvini siano ancora pienamente in vigore”. Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero. “Occorre intervenire al piu’ presto – prosegue Occhionero – per evitare che la questione migranti catalizzi ancora una volta le preoccupazioni dei cittadini, sull’onda soprattutto del clamore mediatico che gli sbarchi, sebbene molto ridotti rispetto ad alcuni anni fa e inferiori anche al 2018, possono creare. Il governo, il presidente del Consiglio non possono fare finta di nulla”.