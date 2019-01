Libertà e democrazia in Venezuela, manifestazioni anche a Campobasso

CMPOBASSO

Anche Campobasso partecipa alle manifestazione per la libertà e la democrazia in Venezuela. Delegazioni di italo-venezuelani, oggi, sotto la sede del Palazzo di Governo in Piazza Prefettura, per unirsi simbolicamente alle iniziative che si sono tenute contemporaneamente in molte città italiane, europee ed americane, al fine di sensibilizzare le istituzioni sovranazionali della Comunità Europea e il Governo italiano ad intervenire a tutela e salvaguardia dei diritti del popolo venezuelano. In campo il Comitato Molise Pro Venezuela e l’Associazione Giuseppe Tedeschi. È stata scelta la giornata di oggi per la manifestazione in quanto il 23 gennaio di sessantuno anni fa cadeva la dittatura militare del generale Marcos Pérez Jiménez. In quella occasione trionfò la razionalità sociale di fronte all’abuso del potere.