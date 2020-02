Lib(e)riamoci: inaugurazione per una delle 4 edicole

In occasione della “Giornata del Pensiero”

Oggi pomeriggio (sabato 22 febbraio 2020), alle ore 16.30, in occasione della “Giornata del Pensiero”, in cui viene celebrata la nascita del fondatore degli scout Lord Robert Baden-Powell, in villa Musenga a Campobasso verrà inaugurata, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, una delle 4 edicole relative al progetto “Lib(e)riamoci”, patrocinato dal Comune di Campobasso e nato da un’idea di Don Franco D’Onofrio.

La Comunità Capi del Gruppo Scout Campobasso 1°, in collaborazione con la Caritas Diocesana, ha realizzato 4 “edicole”, contenenti libri donati da diverse persone e installate in 4 luoghi della nostra Città a disposizione della cittadinanza. Nel progetto sono stati coinvolti anche i ragazzi dello SPRAR “Stesso cielo” di Campobasso.

Le 4 edicole si trovano: in villa Musenga, Parco “Eduardo De Filippo”, Parco della Memoria, Piazza Vincenzo Cuoco.