Liberiamoci dallo spettacolo che è in noi

di Sergio Genovese

Immaginando di scontentare i tesserati dell’Associazione “Mettiamoci in vetrina” c’è un’altra parte dell’opinione pubblica, in decisa minoranza, che si augurerebbe un freno alla voglia di salire sul palcoscenico per rendere le nostre giornate tutto uno show. I social oltre che accogliere quella masnada di eroi da tastiera che sono tutti i giorni in agguato per insultare soprattutto le persone civili che rappresentano un libero pensiero, sono stati un elastico trampolino per agevolare e peggiorare la dimensione sociale raggiunta. Gli insultati farebbero bene a non concedere attenuanti ed a ricorrere alla querela ogni volta che i valorosi cavalieri della rete mettono in atto i loro propositi bellicosi. Torno al tema richiamato in epigrafe. Pochi giorni fa in occasione del giuramento degli allievi della Scuola di Polizia di Campobasso, un neo poliziotto, radunando fotografi e cameraman, ha convocato la sua morosa a sua volta carabiniere. Come da canovaccio si è inginocchiato per chiedere alla sua metà se avesse intenzione di sposarlo. Naturalmente la risposta è stata positiva, a quel punto e scattato tutto il rituale scenografico che in fondo era la cosa che interessava di più. Attorno al perimetro della loro immagine si è concentrata la luce che bisognava riverberare. Tutte le TV hanno esaltato il momento confermando la propria disponibilità a creare l’effetto che piace agli iscritti al club del “Mettiamoci in vetrina”. Spingendo tutti verso una certa direzione non ci accorgiamo neanche un po’ della ipocrisia che ci domina. Se muore qualcuno, la prima cosa che andiamo a notare è se il deceduto è stato una persona riservata e discreta valorizzando l’eventuale adesione a certe forme di comportamento. Nella vita comune invece tutti dobbiamo sapere di tutti, quelli che si raccontano lo fanno con una gioia tale che se non lo facessero cadrebbero in depressione. E’ davvero strano il mondo che abbiamo costruito, portiamo tutto sul palcoscenico foto, segreti, intrighi , incontri e tradimenti. Per raggiungere il piacere siamo disposti a tutto mentre cresce sempre di più il feticismo di conoscere di più le storie degli altri e di raccontarle fino all’esubero. Forse dovremmo cominciare a fare un passo indietro per riportare la vita a modalità più rispettose della dignità e persino dell’orgoglio degli uomini e delle donne. Sarebbe l’ora di preferire le luci della propria coscienza invece che quelle di un palcoscenico. Dagli adulti dovrebbero iniziare ad arrivare esempi migliori cominciando a limitare i selfie che sono l’anticamera per raccontare senza freni se stessi. Riconsegniamoci al desiderio di proteggere il nostro privato. Se lo facciamo in tanti ritroveremo la cometa che ci possa condurre alla meta di una vita meno globale e più individuale, più personale e meno omologata. Pochi giorni fa la nipote di Benedetto Croce ha presentato una raccolta di scritti del nonno, leggendo un pezzo per lei significativo. Si parlava dell’Etica della vita che ognuno di noi dovrebbe costruire con la gentilezza del suo procedere facendo attenzione a privilegiare il cammino silenzioso per irrobustire dignità ed orgoglio umano. Ogni tanto facciamoci influenzare dal pensiero di un grande poeta, di uno scrittore o di un filosofo. E’ incredibile accorgersi che certi punti di riferimento della storia culturale italiana siano stati sostituiti da Chiara Ferragni e soci cioè da coloro che hanno la tessera n.1 dell’Associazione “Mettiamoci in vetrina”…