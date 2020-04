Giornata dedicata al ricordo di chi si è speso per la liberazione del Paese. Una cerimonia che quest’anno assume un significato particolare per quello che stiamo vivendo. Il sindaco Francesco Roberti con la fascia tricolore, in rappresentanza di tutta l’amministrazione comunale, ha deposto una corona di fiori al Monumento ai Caduti di tutte le Guerre che si trova in Piazza Vittorio Veneto

