Liberati finalmente dai cassonetti i posti auto per i disabili

CAMPOBASSO. Dopo la segnalazione pervenutaci da un lettore riguardante il posizionamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti sul posto auto riservato ai disabili in piazza della Repubblica a Campobasso (L’ARTICOLO QUI) che impediva, di fatto, il parcheggio a questa categoria di persone, l’amministrazione comunale ha provveduto a spostare gli stessi cassonetti liberando le piazzole contrassegnate dalle strisce gialle. Una situazione, come ci ha spiegato il nostro solerte lettore, che andava avanti da troppo tempo impedendo a quella specifica categoria di persone di fruire di un loro diritto stabilito per legge. Ora però tutto sembra essere tornato finalmente alla normalità.