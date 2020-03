Liberati all’Oasi Le Mortine di Venafro un maschio di germano reale, tre alzavole e un falco pellegrino di specie mediterranea

Spettacolare evento naturalista all’Oasi Le Mortine di Venafro lambita dal fiume Volturno a sud della piana dell’estremo Molise occidentale. Nel centro ambientalista gestito dal dr. Mario Caniglia della cittadina altomolisana sono state prima inanellate per seguirne l’evoluzione in natura, quindi sottoposte a tampone per controllarne l’eventuale esposizione a malattie varie ed alla fine liberate diverse specie di volatili. Per l’esattezza attraverso le accorte mani di esperti e professionisti campani quali il dr. Pasquale Raia, Direttore dell’Ospedale Veterinario Frullone dell’Università Federico II di Napoli, e i Sigg. Vincenzo Cavaliere, ornitologo di Ispra e Wwf, e Costantino D’Antonio di Lipu sono stati liberati e lasciati volare un maschio di germano reale, tre alzavole ed un falco pellegrino della specie mediterranea. I volatili, provenienti dalla Campania (qualcuno dall’isola di Ischia) e trasportati in Molise con mille precauzioni, sono stati sottoposti all’Oasi Le Mortine di Venafro a preventiva attività di inanellamento a scopo scientifico e quindi al tampone, prima di lasciar riguadagnare loro la libertà. Il falco pellegrino in particolare era stato riabilitato presso il Centro Recupero Animali Selvatici della Facoltà di Veterinaria della Federico II del capoluogo partenopeo ed a liberarlo ha provveduto il dr. Raia, non senza affermare mentre l’aveva ancora per qualche istinto tra le mani “il cuore gli batte tantissimo, ma presto recupererà la propria natura animale e finalmente la serenità”. “Le specie liberate all’Oasi Le Mortine di Venafro -ha spiegato l’ornitologo campano Cavaliere- migrano due volte l’anno da nord a sud e viceversa. Adesso migrano verso il nord Europa, Russia compresa, per riprodursi”. Dopodiché la liberazione delle specie nell’ambiente naturalistico dell’estremo Molise occidentale, con ovvia soddisfazione di studiosi, esperti e presenti all’evento.

Tonino Atella