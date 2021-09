Liberare il castello dal Diavolo dei Misteri. E “Scannett Allert” diventa gioco da tavolo

Lancia il dado per scoprire i luoghi più importanti di Campobasso rivisitati in chiave fantasy, rispondi al quiz e arriva al Castello per liberarlo dai Diavoli dei Misteri. Un gioco da tavolo in due fasi con una mappa di Campobasso e un percorso a tappe nei luoghi più importanti della città dal punto di vista artistico, storico, sociale e naturalistico. Si chiama “Scannett Allert” e c’è da scommettere che sarà una delle iniziative più apprezzate dell’autunno a Campobasso. E’ stato ideato da un gruppo di professionisti molisani del Circolo Letterario ‘Beatnik’, vincitore del bando ‘Il futuro a portata di mano’ e sarà realizzato attraverso tre laboratori destinati a bambini che saranno svolti da professionisti. In una prima fase ci saranno delle visite guidate che permetteranno di raccogliere delle informazioni nelle famiglie e nei quartieri sul valore dei luoghi storici di Campobasso. Nella seconda parte, invece, ci saranno un laboratorio di quiz e di esperienze pratiche che saranno svolte dai soci della cooperativa di comunità “Fermenti liberi” e un altro di realizzazione dei materiali che verranno usati per costruire l’oggetto gioco, basato su azioni sostenibili di riciclo e riutilizzo dei materiali. Il gioco prevede dai 2 ai 5 giocatori che costruiranno una tabella di gioco con una mappa di Campobasso. Lo scopo è quello di arrivare al castello e liberarlo dai Diavoli dei Misteri in un’avventura lungo le strade di Campobasso trasformata in città fantasy.