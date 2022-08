Liberaluna Onlus, “Viva Vittoria Campobasso”: il 20 agosto la presentazione del progetto

L’iniziativa delle donne molisane che dicono no alla violenza si terrà nella sede di via Ziccardi

Il giorno 20 agosto presso lo Spazio Viva Vittoria in via Ziccardi 10 concesso all’associazione Liberaluna Onlus dalla CISL Abruzzo Molise, allestito con i lavori realizzati fino ad oggi attraverso una rete di donne molisane che dicono no alla violenza.

La presidente dell’associazione Liberaluna Onlus, responsabile del CAV Liberaluna e componente della Commissione Nazionale dirigenti cooperatrici, cavaliere della Repubblica, La Selva Maria Grazia modererà l’evento. Emanuela Teresa Galasso psicologa del CAV Liberaluna e vicepresidente dell’associazione Liberaluna Onlus presenterà il progetto Viva Vittoria Campobasso patrocinato dal Comune e gli obiettivi di questa meravigliosa opera relazionale, ideata nel marzo 2015 da un’idea di Cristina Begni che, condividendo una foto sui social, cattura l’interesse di Patrizia, Silvia, Simona e Cristina.

Interverranno l’avvocato Anna Corallo, presidente dell’associazione Alesia 2007 Onlus FI-CB che si occupa di disagio giovanile e Addolorata de Cristofaro, presidente dell’associazione La Mantigliana che si occupa di artigianato sartoriale valorizzando la tradizione della lavorazione ad uncinetto. Inoltre sarà presente Giuditta Lembo, consigliera di parità della provincia di Campobasso ed Isernia.