Liberaluna Onlus, inaugurato a Campobasso il progetto “Cucito ad arte per voi”

Oggi il taglio del nastro nella sede di via Mazzini con la presidente dell’associazione, Mariagrazia La Selva, il sindaco, Roberto Gravina, la vice, Paola Felice e gli assessori alle Politiche Sociali, Praitano, e al Bilancio, Panichella. L’iniziativa ha beneficiato del finanziamento di 35mila euro stanziato dal Comune nell’ambito del bilancio Partecipativo in quanto proposta più votata

È stato inaugurato, nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 marzo, il centro di arte e creatività dell’associazione Liberaluna Onlus in via Mazzini, 180, a Campobasso. All’evento hanno partecipato la presidente, Mariagrazia La Selva, che ha presentato il progetto “Cucito ad arte per voi”, il sindaco, Roberto Gravina, che ha tagliato il nastro tricolore e gli assessori alle Politiche Sociali, Luca Praitano, e al Bilancio, Giuseppina Panichella.

Il progetto, infatti, ha beneficiato del finanziamento di 35mila euro stanziato dal Comune di Campobasso nell’ambito del bilancio Partecipativo essendo risultata la proposta più votata dai cittadini. Tante, infatti, le iscrizioni pervenute all’associazione Liberaluna Onlus da parte di artisti e donne che vogliono dare il loro contributo nel sostenere i ragazzi e ragazze che parteciperanno al progetto.