Libera Morena Teberino compie 85 anni, auguri alla ‘mamma’ dei Misteri

Oggi la mamma dei Misteri, la signora Libera Morena Teberino, compie 85 anni. Un traguardo importante per una donna che da sempre contribuisce, insieme alla sua famiglia, alla sfilata più amata dai campobassani. E’ lei, infatti insieme alla figlia, che si occupa della sartoria e della preparazione degli abiti dei personaggi dei Misteri di Campobasso, e che non vede l’ora di prepararli per il prossimo Corpus Domini. In questo giorno speciale gli auguri dei familiari e naturalmente della Grande Famiglia dei Misteri.