L’I.C. Schweitzer dice no al bullismo e al cyber bullismo

Gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado hanno incontrato la polizia Stradale per trattare le tematiche del bullismo e del cyber bullismo nell’ambito del curricolo di Educazione civica. Durante l’incontro, particolarmente interattivo, gli alunni sono stati stimolati a riflettere sulle differenze tra il bullismo e il cyberbullismo, sulle conseguenze gravi e sui risvolti psicologici a danno dei propri compagni, in relazione ad azioni inconsapevoli, come il mettere semplicemente un like su un post. Altri momenti formativi sulle stesse tematiche sono stati svolti con le classi quinte della scuola primaria il 29 e 30 novembre. Tutto ciò costituisce una tappa del percorso educativo sul bullismo e cyber bullismo, messo in atto dal nostro Istituto scolastico, che è partito con la formazione dei docenti, attraverso la Rete con altri Istituti scolastici per l’uso consapevole dello smartphone, e che continuerà con ulteriori attività fino alla fine dell’anno scolastico.

Si ringrazia il Commissariato della Polizia di Termoli, il referente d’Istituto sulla legalità e tutto il personale scolastico che hanno permesso la realizzazione di questo bel momento formativo.