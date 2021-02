L’hotel Europa di Isernia si aggiudica la gara per ospitare i positivi in quarantena

Prese le decisioni per la scelta degli alberghi dove ospitare le persone positive al Covid asintomatiche e in quarantena. Per la provincia di Isernia è stato scelto l’hotel Europa, grande complesso alberghiero posto all’ingresso del capoluogo pentro. È stato preferito all’hotel Sayonara situato al centro della città di Isernia. L’hotel Europa destinerà ai positivi in quarantena una parte separata della struttura, con un ingresso diverso da quello principale, rispettando tutti i protocolli previsti per prevenire commistioni e contagi. I titolari hanno dato la loro disponibilità, ma aspettano ora l’offerta formale da parte dell’Asrem e della Protezione Civile Regionale che dovrà sovraintendere all’intera procedura.