L’Helicobacter pylori: nemico o alleato?

di Alessandra Persichillo

Helicobacter pylori è un batterio acido-tollerante, il cui habitat ideale è il muco gastrico situato nello stomaco umano e per sopravvivere nell’ambiente gastrico, che è molto acido, produce un enzima, l’ureasi, che serve ad incrementare il pH circostante. Il batterio è talmente diffuso, tanto che, nel mondo, si trova in due persone su tre. L’idea che nello stomaco non potessero crescere germi era tanto radicata tra gli studiosi che quando per la prima volta si trovò il batterio nei tessuti gastrici provenienti da interventi chirurgici o da gastroscopie Si pensò a errori o contaminazioni. Solo i ricercatori australiani Barry Marshall e Robin Warren iniziarono a studiare la nuova creatura, che fu poi denominata “Helicobacter” per la sua forma a spirale e per la sua sede preferita e “pylori” per il piloro, ovvero il punto di passaggio dallo stomaco all’intestino. Viene studiato attentamente da anni per analizzarne tutti gli effetti. Recentemente infatti è stato scoperto che l’ulcera peptica è la conseguenza più diffusa e consiste in una lesione della mucosa che può avvenire nello stomaco o nell’intestino tenue, nello specifico nella prima parte, ovvero il duodeno. L’Helicobacter pylori si trasmette facilmente, attraverso alimenti o acqua. Secondo alcuni studi potrebbe aumentare il rischio di tumori di sei volte nel cardias, una parte distante dall’ingresso dello stomaco. Il possibile meccanismo con cui il batterio provoca il cancro sembra essere legato principalmente a una tossina, chiamata in sigla “CagA”. Questa sostanza provoca uno stato cronico di infiammazione delle cellule della parete gastrica. Nel corso del tempo questo può favorire lo sviluppo di mutazioni genetiche, da cui ha origine il cancro. Secondo altri studi questo batterio potrebbe addirittura svolgere una funzione protettiva, riducendo i livelli di acidità dei succhi gastrici, riducendo quindi gli stimoli nocivi che potrebbero scatenare lo sviluppo di cellule tumorali. Lo stesso fenomeno provoca una riduzione del rischio di adenocarcinoma (un tumore maligno che si sviluppa a partire dalle cellule epiteliali con funzione ghiandolare, cioè che secernono sostanze) dell’esofago nelle persone infette. Anche il numero di casi di tumore allo stomaco conferma questo suo duplice e opposto ruolo del batterio. Da una parte diminuiscono i casi di cancro che non riguardano il cardias, ma dall’altro aumentano sia i casi che lo riguardano, sia gli adenocarcinomi esofagei, per i quali il batterio fungeva da protezione. L’infezione da HP può essere curata con una terapia che ha lo scopo di eliminare questi microrganismi dalla mucosa gastrica attraverso l’utilizzo di farmaci antibiotici e neutralizzare l’ambiente acido in cui vivono attraverso gli inibitori di pompa protonica, ma l’efficacia dei trattamenti è particolarmente condizionata dal grado di sensibilità del paziente agli antibiotici.