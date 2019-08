L’ex sindaco Antonacci presidente di Finmolise, la soddisfazione di “Guglionesi nel Cuore”

REDAZIONE TERMOLI

L’Associazione politico e socio-culturale “Guglionesi nel cuore” ha espresso grande soddisfazione per la nomina dell’ex sindaco, Leo Antonacci, alla presidenza di Finmolise. «Nell’apprendere la notizia della nomina del nostro leader in “Guglionesi nel Cuore” a presidente della finanziaria Finmolise della Regione, a nome di tutti gli amici, esprimo la grande soddisfazione per questo prestigioso incarico. E’ il giusto riconoscimento – ha fatto sapere il presidente, Antonio Lucarelli, – per l’impegno profuso, in oltre un decennio, nell’amministrare Guglionesi e nell’essersi impegnato anche nel territorio basso molisano. Sono certo delle ricadute positive per l’economia molisana e del nostro territorio, conoscendo la grinta e le capacità di Leo. Ed esprimo un auspicio: sia solo una ulteriore tappa per Leo, per Guglionesi e per il territorio. Ad majora!».