L’ex senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, è a Termoli in visita all’amico, anche lui ex senatore, Giuseppe Astore. In un video pubblicato sul profilo Facebook di Razzi, i due sono intenti a mangiare in un ristorante termolese un menù a base di pesce. In ultimo l’invito del senatore Razzi a venire in Molise, soprattutto a Termoli.

IL VIDEO IN ALTO