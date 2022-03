L’ex senatore D’Ambrosio rilancia l’idea di una regione ”Molisannio”

La nuova regione unirebbe il Molise alla provincia di Benevento che, nella nuova aggregazione, acquisirebbe un peso decisamente diverso rispetto all’attuale, che la vede come un territorio marginale della Campania. L’idea si scontra, chiaramente, con quella dei promotori di un’altra unione: tra Abruzzo e Molise. Il discorso di fondo è sempre il solito il Molise, da solo, non ce la può più fare. Troppo piccolo e troppo spopolato per fare massa critica. Ragion per cui qualcosa bisogna fare e subito. Un discorso quello del Molisannio tornato a galla con Mastella e che vede nell’ex senatore D’Ambrosio, amico personale del sindaco di Benevento e suo rappresentante politico in Molise, un sostenitore del progetto che comunque dovrebbe passare prima per un referendum consultivo, in modo da capire se i molisani siano o meno d’accordo. I primi vantaggi per la nuova regione sarebbero quelli del superamento dei limiti demografici imposti dal decreto Balduzzi, infatti il Molisannio supererebbe agevolmente i 500mila residenti, conquistando il diritto ad avere tutti i servizi sanitari, anche i più complessiva.