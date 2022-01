L’ex senatore D’Ambrosio primo segretario regionale dell’NDC

L’ex senatore Alfredo D’Ambrosio è il primo segretario regionale per il Molise di ‘Noi di centro’, il nuovo soggetto politico fondato e guidato da Clemente Mastella. Èd è stato proprio Mastella a nominare D’Ambrosio alla guida dell’aggregazione centrista in Molise, insieme a Luigi Bosco, in Campania e Rosa Mastrosimone in Basilicata.

Un soggetto politico al quale, ad Isernia, guarderebbero già con interesse almeno due ex assessore, Sonia De Toma e Antonella Matticoli, mentre resta ancora incertezza sui nomi di Cosmo Tedeschi e Roberto Di Pasquale.