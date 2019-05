L’ex procuratore Antimafia Roberti a Campobasso per tirare la volata al Pd e a Battista

L’ex procuratore nazionale Antimafia, Francesco Roberti, capolista del Pd-Pse alle Europee nella circoscrizione Sud, è intervenuto alla presentazione della lista a sostegno del candidato sindaco, Antonio Battista, nella sede elettorale di via Roma a Campobasso. «Ho ascoltato idee, propositi e pensieri belli ed entusiasmanti per questa città – ha detto – e per rilanciare il Pd nella parte che concepisce la politica come vicinanza e servizio alla gente. Le forze politiche che ci governano – ha aggiunto – creano grande disuguaglianza che serve alle mafie per radicarsi sul territorio, mentre dovrebbero avere ben salda la pari dignità dell’individuo»