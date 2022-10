L’ex numero 2 di Nokia Mauro Montanaro ‘in cattedra’ martedì 11 ottobre alla Fondazione

L’ex vice president sales racconterà in esclusiva la vera storia dell’ascesa e del declino di Nokia vista dall’interno, e offrirà insights basati sulla sua esperienza nel top management del colosso delle telecomunicazioni

In attesa del lancio del suo Startup Program, il Molise Contamination Lab, in collaborazione con l’Officina di Organizzazione Aziendale dell’Università degli Studi del Molise, ha organizzato un nuovo evento esclusivo, con un ospite speciale.

Martedì 11 ottobre dalle 16 alle 18:30 presso l’auditorium del Palazzo Ex-GIL (Fondazione Molise Cultura) è in programma l’evento “Nokia: Rise and Fall”.

Apriranno l’evento Francesca Di Virgilio – Docente di Organizzazione Aziendale e Gestione delle Risorse Umane presso l’Università degli Studi del Molise- e Gabriele Ianiro – Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l’Università degli Studi del Molise. In seguito, prenderà la parola l’ospite speciale, Mauro Montanaro – ex vice president sales (Asia & Oceania) della Nokia, che ci racconterà in esclusiva la vera storia dell’ascesa e del declino di Nokia vista dall’interno, e offrirà insights basati sulla sua esperienza nel top management del colosso delle telecomunicazioni. Si chiuderà tutto con una sessione di Q&A.

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/