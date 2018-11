L’ex istituto Nautico di Termoli alla mercè di vandali e senzatetto

REDAZIONE TERMOLI.

L’ex Istituto Tecnico Nautico di viale Trieste a Termoli è uno stabile ormai dismesso che da diversi anni balza agli onori della cronaca per la sua ‘nuova natura’: da edificio scolastico a rifugio per i senza tetto. Uno stato di abbandono in un luogo che è stato oggetto di diversi blitz nel corso del tempo che hanno portato a diversi sgomberi. Ma nulla sembra essere poi cambiato. E’ un posto che oggi vive alla mercé di senzatetto e stranieri che bivaccano lì dalla mattina alla sera. Bottiglie e lattine di birra, resti di pranzi e cene e vecchi indumenti rendono bene l’idea di degrado che regna davanti quello che una volta era l’ingresso principale. Il tutto in una posizione semicentraule e a pochissimi passi dalla stazione ferroviaria.