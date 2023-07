L’ex Isernia Simone Ercolano è un nuovo giocatore del Campobasso

Il Campobasso annuncia con entusiasmo l’ingaggio ufficiale di Simone Ercolano, un giovane centrocampista isernino classe 2004. Dopo aver trascorso un periodo di crescita nelle giovanili dell’Isernia, Ercolano ha dato prova del suo talento durante il campionato di Eccellenza, segnando 10 reti. Questo passaggio al Campobasso rappresenta un’opportunità entusiasmante per il giovane calciatore, desideroso di mettersi alla prova in una realtà calcistica più competitiva.

Per Simone Ercolano, il trasferimento a Campobasso è un sogno diventato realtà. Dopo aver giocato nelle giovanili dell’Isernia, è stato protagonista del campionato di Eccellenza con la maglia dei pentri, dimostrando il suo talento e attirando l’attenzione di diverse squadre. Tuttavia, quando la chiamata del direttore sportivo del Campobasso è arrivata, il giovane centrocampista ha immediatamente capito che era un’opportunità unica che non poteva farsi sfuggire.

Durante il derby contro il Campobasso, Ercolano ha avuto modo di toccare con mano l’entusiasmo dei tifosi e l’attaccamento che hanno verso il club. Quest’esperienza ha contribuito a cementare la sua decisione di accettare l’offerta e di iniziare questa nuova avventura calcistica. Il giovane calciatore è ansioso di ripagare la fiducia dei tifosi e della società con prestazioni di alto livello in campo.

Simone Ercolano rappresenta un prezioso innesto di prospettiva per il Campobasso. Grazie alle sue doti tecniche e al suo talento, il centrocampista potrà fornire un importante contributo alla squadra, aiutandola a raggiungere gli obiettivi di stagione. Il suo passato di successo con l’Isernia e le impressionanti 10 reti segnate nel campionato di Eccellenza dimostrano che è pronto per sfidare livelli più competitivi e crescere come giocatore nel Campobasso.