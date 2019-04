L’ex Iena Mauro Casciari presto in Molise per un nuovo programma su Rai Due

L’ex Iena Mauro Casciari presto approderà in Molise. Il noto conduttore televisivo e radiofonico lo annuncia in un video (guarda qui) pubblicato sulla sua pagina Facebook insieme alla realizzazione di un nuovo programma in prima serata su Rai Due da lui condotto e dove, a quanto pare, si parlerà anche della nostra regione. Casciari invita il popolo dei social a inviare un messaggio oppure a fare una segnalazione all’indirizzo e-mail: segnalazioni@casciari.it