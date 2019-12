L’ex caserma dei Carabinieri diventerà sede del Centro per l’impiego

REDAZIONE TERMOLI

Il Centro per l’impiego di Termoli avrà una nuova e definitiva sede. Da parte mia i ringraziamenti sono rivolti all’assessore regionale Luigi Mazzuto che con noi ha condiviso il percorso che ha portato a individuare nell’ex caserma dei carabinieri di via Martiri della Resistenza la nuova sede per il CPI. Dopo diversi sopralluoghi tenuti imsieme alle due strutture, quella comunale e quella dell’assessorato regionale, si è definitivamente deciso di optare per questa scelta che potrà ospitare i nuovi uffici e portare in centro uno sportello in cui, giornalmente, si recano molti utenti in cerca di lavoro. Un servizio che merita ogni tipo di attenzione da parte di noi amministratori e per il quale abbiamo fin da subito cercato di individuare la soluzione più idonea. Il piano terra della struttura di via Martiri della resistenza sarà così messa a disposizione del Centro per l’Impiego e garantià uan considerevole riduzione di spesa per le casse comunali.