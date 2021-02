L’europarlamentare Patriciello: «Anche io mi sono vaccinato»

“Anche io ho adempiuto al dovere che tutti noi abbiamo di vaccinarci -ha fatto sapere Aldo Patriciello- Come imprenditore a capo di un gruppo sanitario che opera in sei Regioni italiane, con circa 4mila dipendenti, trascorro gran parte della mia giornata lavorativa, al di là degli impegni istituzionali, all’interno delle strutture ospedaliere. Vaccinarmi non è stato solo un diritto, ma un vero e proprio obbligo che ho avvertito come forma di rispetto nei confronti delle centinaia di collaboratori – tra medici, infermieri, personale amministrativo, addetti alla manutenzione – con cui quotidianamente vengo a contatto per motivi di lavoro. Tutto ciò anche per adempiere scrupolosamente alle disposizioni del Commissario all’emergenza Covid-19 Arcuri che raccomandano di vaccinare “chiunque graviti stabilmente nelle strutture ospedaliere e sanitarie, a qualunque titolo”. Mi auguro che la campagna vaccinale possa procedere più spedita che mai, anche alla luce delle rassicurazioni arrivate in queste ore da Bruxelles. Come ha spiegato bene la Commissione Europea, le 300 milioni di dosi che arriveranno nel secondo trimestre, in aggiunta alle 100 già distribuite, potranno portarci ad una copertura vaccinale europea del 70% entro la prossima estate. Certamente una buona notizia e un segnale di grande speranza per tutti coloro che, come il sottoscritto, hanno sempre creduto profondamente nel valore della scienza e della ricerca scientifica.