L’Europa registra un aumento nei livelli di inquinamento atmosferico ma nessuno fa peggio dell’Italia

Arriva l’allarme da The Guardian: in Italia l’inquinamento non accenna a calare dal 2018 e 8 su 10 delle province più inquinate d’Europa si trovano nel Bel Paese

di Giusy Spadanuda

Il lockdown per via delle misure anti-Covid aveva portato ad un drastico calo del livello di inquinamento atmosferico secondo uno studio internazionale condotto su 47 città europee, tra cui le italiane Roma e Milano, ma con la ripresa delle attività era inevitabile che i dati riprendessero a salire.

Dall’ultimo lavoro di Openpolis si rilevano valori di inquinamento da polveri ultrasottili (PM2,5) maggiori nelle zone dell’Europa Centrale e in alcune metropoli responsabili della morte di circa 400 mila persone all’anno. Queste particelle si generano da fonti diverse di combustione, tra cui motori di veicoli, riscaldamento domestico a legna, impianti di produzione di energia e soprattutto processi industriali. L’esposizione prolungata a tali agenti provoca danni ingenti alla salute, coinvolgendo diversi apparati del corpo umano, per primi quello respiratorio e circolatorio.

L’Italia però attira l’attenzione anche del quotidiano The Guardian che intitola il suo reportage con le parole “Impossibile vivere così: la Pianura Padana colpita da un inquinamento atmosferico tra i peggiori d’Europa”. Secondo il giornale inglese infatti, più di un terzo degli abitanti di questa zona respirano aria con una presenza di particelle pericolose quattro volte superiore al limite fissato dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), al pari di quanto è emerso per alcuni Paesi dell’Europa Orientale come Serbia, Romani e Polonia, in cui il tasso di mortalità è quasi doppioproprio a causa dell’inquinamento atmosferico.

L’allarme però non deriva solo dalle grandi città del territorio, ma anche e soprattutto dai piccoli borghi. La Pianura Padana è particolarmente soggetta all’inquinamento in quanto per conformazione geografica risulta incastonata tra le catene montuose alpine e appenniniche, lontana dalla costa, il che rende difficile ottenere un adeguato livello di ventilazione. A questo si aggiunge il fatto che da sempre è una delle regioni più industrializzata del Paese, con un’intensa attività agricola e migliaia di allevamenti intensivi.

«Milano, Cremona e Monza sono le province più inquinate d’Europa – continua The Guardian – e mentre in Polonia si è registrato un generale miglioramento, in queste città come in altre italiane la concentrazione di PM2,5 è più che aumentata tra il 2018 e il 2022: a Vicenza la concentrazione è aumentata di 2,3 µg/m3 e a Varesi di 1,95».

Sebbene il Molise non sembri rientrare nella black list del giornale, ricordiamo come anche in regione i dati non sono poi così rassicuranti. Secondo il Rapporto 2023 sul ‘Benessere equo e sostenibile’ (Bes) dell’Istat, il livello complessivo di particolato fine in Molise era cresciuto nel 2021 a differenza delle altre regioni del Centro e del Sud Italia, assieme alla Calabria. Con un tessuto industriale imparagonabile a quello della Pianura Padana, ci si chiede in cosa bisogna rintracciare il responsabile di tale peggioramento.