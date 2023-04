L’Europa è più vicina, potenziato l’aeroporto di Pescara: chance per migliaia di molisani

Quindici destinazioni, 115 voli settimanali. E’ il piano d’azione della compagnia irlandese Ryanair messo in campo per l’aeroporto d’Abruzzo nell’estate 2023

Quindici destinazioni, 115 voli settimanali. E’ il piano d’azione della compagnia low cost Ryanair messo in campo per l’aeroporto d’Abruzzo nell’estate 2023. Un’opportunità per gli abruzzesi, ma anche per migliaia di molisani pronti a sfruttare la vicinanza con lo scalo pescarese.

Nei giorni scorsi è stato rinnovato ufficialmente per altri 5 anni (2023/2028) il percorso di collaborazione tra l’aeroporto d’Abruzzo e la compagnia Ryanair.

Come dicevamo sono quindici le rotte che verranno operate per tutta l’estate per un totale di 115 voli settimanali, con una crescita del 45% sulla stagione 2019. La novità è il collegamento effettuato con Catania in Sicilia che si aggiunge alle ormai classiche destinazioni di Milano Bergamo, Torino, Alghero e Trapani per l’Italia, Düsseldorf e Memmingen per la Germania, Cracovia e Varsavia per la Polonia, e poi Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Barcellona Girona, Malta, Praga, Bucarest. Francoforte Hahn invece riprenderà nella stagione autunno/inverno.

«Siamo veramente soddisfatti di essere giunti al rinnovo contrattuale che garantirà una crescita a lungo termine con Ryanair, un cammino intrapreso 22 anni fa con la compagnia irlandese, che copre quasi l’80 per cento dei collegamenti e dei flussi passeggeri che transitano per lo scalo abruzzese», commenta Vittorio Catone, «i risultati da record ottenuti lo scorso anno, con oltre 715 mila passeggeri, sono stati possibili proprio grazie a questa partnership e quindi sapere di averla prolungata fino al 2028 è un bellissimo risultato. La stagione estiva che parte in questi giorni si presenta appetibile sia per i passeggeri che vogliono partire dall’Abruzzo, ma anche e soprattutto per potenziare l’incoming sulla nostra regione».

Entrando nello specifico Milano Bergamo conta 15 frequenze settimanali, Londra 7 operazioni, 6 per Bruxelles Charleroi, 4 per Torino e Malta, 3 per Trapani, Catania e Bucarest, 2 frequenze per Düsseldorf, Memmingen, Girona (che però da luglio salirà a 3), Praga, Alghero, Varsavia e Cracovia.

Per quanto riguarda il programma voli, Milano Bergamo viene effettuato ogni giorno così come Londra; Bruxelles Charleroi tutti i giorni tranne il sabato; Torino martedì, giovedì, sabato e domenica; Malta martedì, giovedì, venerdì e domenica; Trapani lunedì mercoledì e giovedì; Bucarest lunedì, mercoledì e venerdì; Barcellona Girona mercoledì e domenica; Alghero martedì e sabato; Praga martedì e sabato, Düsseldorf mercoledì e sabato; Memmingen, mercoledì e sabato; Varsavia mercoledì e sabato; Cracovia, lunedì e venerdì.