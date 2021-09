L’Eurojackpot bacia il Molise: vinti 92mila euro a San Martino. Unica vittoria in Italia

Novantaduemila euro vinti all’Eurojackpot, la lotteria paneuropea nata nel marzo 2012 a cui prendono parte 18 nazioni. Ad essere baciati dalla Dea Bendata sono stati un gruppo di giocatori di San Martino in Pensilis che ha avuto come luogo fortunato la Sisal Bar Totocalcio di via Matteotti. Il gruppo di giocatori si porteranno a casa un bottino davvero importante suddiviso tra una trentina di persone residenti tra San Martino in Pensilis ed Ururi che per sette anni hanno sperimentato un sistema per provare a sbancare il jackpot. E ci sono riusciti. Si tratta dell’unica vittoria in Italia. Le altre otto vincite sono state realizzate: tre in Germania, 2 in Finlandia ed 1 rispettivamente in Polonia, Norvegia e Danimarca, tutte con il “5+0”. Il prossimo Jackpot sarà di 10 milioni di euro.