L’eurogol di rovesciata di Defendi del Termoli calcio 1920 su ‘Striscia la notizia

E’ andato in onda su canale 5 nella serata di ieri, lunedì 3 ottobre, su Striscia la notizia, nella rubrica di Cristiano Militello il ‘goallissimo’ del giocatore del Termoli Calcio 1920, Edoardo Defendi che di rovesciata ha segnato allo stadio Cannarsa di Termoli nel match contro il Porto d’Ascoli. Un eurogol che non è certo passato inosservato

Classe 1991 attaccante di 182 cm, Edoardo Defendi nell’ultimo anno ha vinto il campionato di serie D e Poule Scudetto con la Recanatese. Cresciuto calcisticamente nel Brescia per lui tanta esperienza in serie C con le maglie di Feralpisalo, San Marino, Como dove vince campionato di C, Arezzo, Melfi, Santarcangelo, Lumezzane, Propatria, Cuneo collezionando più di 180 partite e circa 50 goal.