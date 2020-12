“Letterina a Babbo Natale”: sabato 19 e domenica 20 dicembre l’iniziativa dedicata ai più piccoli

La Pro Loco Frentana, con il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia, organizza sabato 19 e domenica 20 dicembre, dalle ore 17 alle ore 20, l’iniziativa denominata “Letterina a Babbo Natale”. L’evento darà la possibilità ai più piccoli di esprimere i propri desideri, i pensieri e i propri sogni all’interno di una letterina da inserire in una teca, alla presenza di Babbo Natale ospite di una casetta in legno appositamente allestita all’interno della Villa Comunale in Piazza della Libertà; le letterine più belle e significative saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Pro Loco Frentana. Il sindaco Simona Contucci e l’Amministrazione comunale colgono l’occasione di questo evento per rivolgere gli auguri di buon lavoro al neo Presidente della Pro Loco Frentana Luigi D’Andrea, a tutto il Direttivo e ai volontari dell’associazione turistica, per il lavoro che hanno svolto e che continuano a svolgere anche in questo periodo di emergenza. “Nell’invitare grandi e piccini a partecipare a questa nuova iniziativa denominata Letterina a Babbo Natale – dichiara il sindaco Simona Contucci – intendo rivolgere il mio più cordiale augurio di buon lavoro al nuovo Presidente della Pro Loco Frentana, Luigi D’Andrea, con l’auspicio e la consapevolezza di poter proseguire il bel percorso di collaborazione intrapreso in questi anni con l’associazione e i suoi volontari, nel solco degli ottimi rapporti esistenti. Siamo certi che la sinergia già avviata sarà sempre più indirizzata al raggiungimento degli obiettivi comuni di promozione e valorizzazione della storia, delle tradizioni e delle bellezze del nostro territorio”. “Esprimo il mio grazie di cuore, a tutti i volontari della Pro Loco Frentana – dichiara invece la consigliera con delega all’Associazionismo Cabiria Calgione – per il supporto ricevuto nel corso degli anni della mia presidenza all’interno dell’associazione turistica. Sono certa che il presidente Luigi D’Andrea, al quale rinnovo ancora una volta i miei sentiti auguri, saprà mettere a disposizione la sua esperienza per far crescere la Pro Loco e per continuare il lavoro già intrapreso in questi anni. Per quanto mi riguarda, continuerò a dare il mio contributo da iscritta e anche in qualità di delegata dall’Amministrazione comunale all’interno del Direttivo. Grazie ancora a tutti e invito la cittadinanza a partecipare alla bella iniziativa dedicata soprattutto ai più piccoli e alle loro letterine da consegnare a Babbo Natale”.