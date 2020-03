Lettere di un Campobassano in Cina, testimone dal fronte Coronavirus

di Paolo Giordano

In questo momento di profonda angoscia per il diffondersi del Covid19, ci sembra opportuno condividere con i lettori alcune missive, scambio epistolare con un Campobassano in Cina.

E’ una finestra sui luoghi in cui egli vive, una importante testimonianza oculare dei fatti:

07/02/2020

Carissimo noi stiamo bene, sia io che mia moglie e tutta la famiglia.

La situazione è seria, a parte Whuan e l’intera regione dell’Ubei, dove invece è una tragedia: si contano infatti fino ad ora 549 decessi e 19.665 contagiati.

Anche nelle altre regioni la situazione non è bella. A Guangzhuo (dove risiede il nostro interlocutore con la famiglia ndr), che dista 1000 chilometri da Whuan, i casi certi fino a ieri (06/02/2020 ndr) erano 255, mentre nell’intera regione, del Guangdong dove si trova Guangzhuo, i casi sono 944.

Il dato confortante è che fino ad ora non ci sono state vittime ma, ripeto, la situazione è allarmante anche da noi. Cerchiamo, comunque, di vivere nella normalità anche se c’è molta preoccupazione. Usciamo solo con le mascherine. La sera le città sono deserte. Presumo che per metà febbraio riprenderemo a lavorare, sempre se la situazione non peggiorerà. So che in Italia arrivano molte notizie inesatte, tra cui diverse fake come l’audio WhatsApp in cui l’autore sostiene che si tratti di un virus costruito in laboratorio e che i morti sarebbero 9.000.. tutte fakenews come il video di gente che collassa in strada o in metrò. Ciò non toglie che la situazione sia preoccupante e lo stato di allerta dovrebbe durare sei mesi. Speriamo bene… Ho saputo della scoperta di Roma e ne sono stato veramente contento… orgoglioso, considerato che una delle ricercatrici è nostra corregionale!

08/03/2020

Noi stiamo bene, qui la situazione va seppur lentamente migliorando. So cosa sta succedendo in Italia e sinceramente temevo che sarebbe andata così. Tutti hanno la loro parte di responsabilità, dalla classe dirigente fino all’ultimo uomo della strada. Ci vorrebbero norme speciali, ferree, ma soprattutto rigore nel farle rispettare.

Io posso solo testimoniare quanto avvenuto nella provincia del Guangdong, la più popolosa della Cina (104 milioni di abitanti). Risultano esattamente 1.400 contagiati, 1.000 guariti e 8 decessi. Le autorità cinesi immediatamente si sono assunte le proprie responsabilità ed hanno attuato misure necessarie, ma giuste, per contenere il tutto. Controllo della temperatura corporea ovunque, dalla metro fino al condominio, e chi ha più di 37,2 viene fermato. La polizia prende le generalità ed intima, entro un’ora, di recarsi all’ospedale. Per i trasgressori è previsto l’arresto immediato. Addirittura nella metro sono state attivate camere di sorveglianza per misurare la temperatura a distanza. La macchina organizzativa, per entrare in funzione, ha impiegato una settimana.

In Italia ci si sarebbe dovuti attivare già dalla prima avvisaglia.

Quale il personale da utilizzare? Tutti coloro che percepiscono il RDC ad esempio.

Ed invece agli errori, o presunti tali, dei governanti fa da eco la critica delle opposizioni che, pur di far propaganda, non propongono nulla di costruttivo… come se si stesse sempre in campagna elettorale.

Anche i media hanno le loro responsabilità, invece di sensibilizzare l’opinione pubblica invitandola ad atteggiamenti ragionevoli e responsabili, hanno provveduto spesso a riportare bollettini di guerra, generando angoscia, panico, fornendo qualche pseudo scoop, senza arrivare a nulla ed alimentando fake a volontà: fantomatici laboratori, guerre batteriologiche, ecc.!

09/03/2020

Qui in Cina si sta, seppur lentamente, tornando alla vita normale. Credetemi ho vissuto i miei momenti più critici con serenità, nella consapevolezza che qualche sacrificio avrebbe favorito, nel più breve tempo possibile, il ritorno alla quotidianità.

La mia non è vuota retorica. Durante il periodo critico sono stato con la famiglia in casa ed ho trascorso momenti piacevoli. La serenità ha avuto la meglio sulla paura… anzi preoccupazione per il coronavirus. Parliamo di 10 -15 giorni non di un’eternità. Non credo inoltre che sia un sacrificio cosi grosso trascorrere qualche ora in più in casa con la moglie i figli, i nonni e con coloro che amiamo.

Amici Campobassani, Molisani, italiani, il coronavirus è una patologia seria ma che può essere sconfitta, le guarigioni superano sempre i decessi, ma i comportamenti poco consoni, per usare un eufemismo, possono purtroppo rinforzare questo amico indesiderato. Un appello a coloro che sono caduti nella trappola del panico, partendo… fuggendo dalle zone critiche a seguito delle notizie divulgatesi inopportunamente (se con dolo lo appurerà la magistratura quando farà il suo corso), non sbagliate un’altra volta! Affidatevi all’aiuto dei medici e degli psicologi, non prendete iniziative ingiustificate ed ingiustificabili mettendo a rischio la salute dei vostri cari… soprattutto dei più deboli… dai genitori ai nonni, dai vostri fratellini agli amati figlioli… ma pure degli sconosciuti, che hanno a loro volta loro affetti e, purtroppo, anche dei congiunti patologicamente più vulnerabili.

Vi assicuro che stare a casa qualche giorno… ripeto parliamo di pochi giorni… non può che nuocere solo al Coronavirus !



Vincenzo da Guangzhuo (Cina)