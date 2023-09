“Lettere al blu”, la mostra di Raffaello Lucci

Con grande maestria, il vice presidente dell’Associazione Nazionale Presidi e presidente della sezione Toscana, Alessandro Artini, conduce i lettori della rubrica ‘Alesia ed i suoi compagni di viaggio’ alla scoperta di una bellissima esposizione di pittura e grafica

La mostra di Raffaello Lucci, aperta dal 9 agosto fino al 22 ottobre 2023 presso la Fortezza Medicea di Arezzo, si snoda in cinque ambienti e ha al contempo due fili conduttori, che si intrecciano in un unico percorso. Il primo è dato dallo sviluppo artistico di Lucci, mentre il secondo consta dell’evoluzione più generale della storia dell’arte, al cui interno si situa quella dell’artista stesso. Nella mostra, in particolare, ci si sofferma, sempre seguendo le vicende artistiche del pittore, sul passaggio, molto articolato, dal figurativo all’astrattismo. Ciascun artista interpreta il tempo storico che abita, ma la sua poetica riecheggia sempre i segni pittorici di chi lo ha preceduto. In certi casi, quando l’arte del singolo si erge fino alle vette più elevate, essa anticipa i futuri sviluppi, senza mai smarrire, tuttavia, il radicamento nel presente. Sotto certi aspetti, l’arte è un modo di guardare i percorsi di ontogenesi e filogenesi, che gli scienziati naturali e quelli sociali indagavano per spiegare lo sviluppo dei singoli individui in analogia a quello della specie. Così il percorso soggettivo di Lucci ha anche una valenza storica più generale.

Gli ambienti della mostra sono ricavati da alcune stanze, le cui mura laterali svolgono una funzione di contrafforte rispetto al muro di cinta, più consistente e poderoso. Forse un tempo quegli ambienti fungevano da camerate per i militari oppure da ripostigli per le vettovaglie e le armi. Essi, tuttavia, nella loro austera sobrietà, possiedono un’eleganza incommensurabile e definiscono un intreccio straordinario tra le pietre e la malta, di cui si compongono le mura, e le tele dell’artista con il loro messaggio estetico. L’armonia fra il significante della location e il significato contenutistico delle opere rappresenta una delle cifre più evidenti della mostra stessa.

Gli ambienti contengono quadri, video che vengono proiettati con l’accompagnamento della voce della giornalista Ilaria Vanni e di Lucci stesso e poi citazioni, dediche e altro ancora. Il primo di questi contiene tre opere: una nel muro opposto all’entrata della stanza stessa, un’altra nella parete di sinistra e una in quella di destra. Il quadro alla sinistra raffigura un secchio rovesciato, che emerge da una campitura grigia e nera. Il secchio di colore blu chiaro, con qualche tonalità grigia, ha versato il suo contenuto per terra e adesso si tratta di capire cosa sia successo. Se si fosse trattato di un liquido prezioso, simbolicamente un sapere, quest’ultimo potrebbe essere stato usato favorevolmente dall’umanità stessa. Ma nella tela mediana, quella della parete antistante, si vede la figura di un uomo supino con le gambe piegate e incrociate, sollevate in una posizione scomoda, se non di sofferenza. Il volto e il corpo sono macchiati di colore rosso, che pare alludere al sangue. Nella parete di destra, si ha anche un’altra tela che nasce dallo scatto di un fotografo militare, ad Anghiari, nella provincia aretina, al termine della guerra. Rappresenta due persone di spalle che pare stiano camminando in salita. Si tratta di un soldato inglese della seconda guerra mondiale, che ha il mitra a tracolla, penzolante sulle spalle, e l’elmetto militare largo, “a scodella”, mentre porta due secchi e accompagna una donna. Non c’è contatto tra il soldato e la donna, anche se l’immagine lascia intuire che il soldato stia prestando aiuto alla donna.

In questo primo ambiente emerge l’abilità figurativa di Lucci. È bene far presente che, nel Novecento, dopo che la fotografia pareva aver superato l’eccellenza dei pittori rinascimentali e la pittura si era indirizzata verso altri lidi, si è ritenuto che anche chi non sapesse disegnare potesse comunque essere pittore. Francesco Stocchi scrive, sul Foglio, che già negli anni Venti del secolo scorso l’astrattismo francese aveva fatto credere ai suoi aderenti che non fosse necessario saper disegnare. In anni più recenti, il passaggio al video, all’arte concettuale e poi a quella dematerializzata hanno promosso “lo sfilacciamento tra idea, materia e forma”. Ma nel disegno c’è la capacità di imparare a vedere e, solo previo quell’apprendimento, si può approdare a un processo creativo di decostruzione. Questo è il percorso di Lucci.

Nel secondo ambiente il visitatore si trova di fronte a tre opere, una nella parete di sinistra, l’altra in quella di destra e infine la terza posta sulla parete di fronte. La prima opera, alla sinistra, contiene una frase di Einstein, che esalta il senso del mistero come la più profonda emozione della vita. Chi, infatti, ha perso la facoltà di sentirsi meravigliato e onorato davanti alla creazione è un uomo morto o semplicemente un cieco. Nella parete di fondo, si trova una tela con uno sfondo nero e delle immagini simboliche, forse delle pietre come quelle delle mura circostanti, o immagini di numeri inventati oppure ancora entità simboliche dalla forma immaginifica. Forse, infine, si tratta di idealtipi di un mondo metafisico. Si potrebbe supporre una rottura, che segue il rovesciamento del secchio del primo ambiente. Ma di essa non vi è causa esplicita.

L’arte di Lucci, tuttavia, riposa sui colori intensi, materici e non livellati, scabri, ma sempre armonici e commoventi. Sono colori che penetrano l’anima del visitatore, un puro ristoro di trascendenza. Nella parete di destra, infine, si ha un’acquaforte che evoca un paesaggio antico, con le vestigia di alcune statue e una scritta che pare essere in lingua etrusca.

C’è poi il terzo ambiente con un quadro a sinistra, dedicato a Chopin e un altro, sulla parete di destra, dedicato a Camus, che disegna le linee dolci di un paesaggio quietivo, atto a creare un sollievo dal continuo cercare. Sulla parete di fondo, c’è una tela arancione come immagine-orizzonte di quel sentire.

Nell’ambiente successivo, si proietta un video di graffiti, direttamente sul muro, che crea una texture irregolare e originale. I colori di sfondo di ciascuna immagine sono soffici e tessono una trama delicata e coerente con le pietre. I graffiti, in questo percorso evolutivo, rimandano alla contestazione degli anni Settanta negli Stati Uniti, quando i giovani dei quartieri malfamati manifestavano il loro dissenso, dipingendo illegalmente sui muri e sui vagoni della metropolitana. Ma dietro tutto questo, decine di migliaia di anni fa, si pone l’esplosione creativa che si innesca con i Sapiens, capaci di tracciare con le selci dei segni sulle pietre, i quali poi sono giunti ad affrescare in maniera maestosa le grotte di Lascaux e Altamira. La voce della Vanni, profonda con qualche lieve tono elegantemente roco, accompagna il loop delle immagini insieme a quella di Lucci.

Il colore blu rappresenta un leit motiv della mostra ed è proprio dalla sua profondità che emerge la dimensione spirituale delle opere di Lucci, all’interno del filone astrattista che promana da Vasilij Kandinskij. Forse tra le opere di Lucci, quelle in blu (“Lettere al Blu” è il titolo della mostra) sono quelle che fanno vibrare l’anima maggiormente e rimandano ad armonie sonore. Nel blu si avverte la piena corrispondenza dei cromatismi con la musica. Ancora più a fondo, si legge il tentativo di indagare la connessione tra le leggi della natura e le facoltà spirituali. Come ha fatto notare Carlo Sisi, nel giorno dell’inaugurazione della mostra, quel colore riecheggia anche l’esperienza estetica di Yves Klein, che, grazie al blu, indaga sull’indefinibile e sull’assoluto. Come per Klein, anche per Lucci il blu crea uno spazio di “sensibilità pura”.

Nell’ambiente in cui la mostra termina, dove c’è il libro in cui lasciare firme e commenti da parte dei visitatori, si hanno le opere di congedo. Anzi tutto quella nella parete opposta all’uscita, composta da tre riquadri, due laterali azzurri e quello centrale chiaro. C’è scritto, in inglese, “WHERE” e il “dove” non è accompagnato da un punto di domanda. Esso, quindi, sembra possedere una valenza assertiva, per indicare a ciascuno un suo luogo. C’è quasi un rimando alla teoria aristotelica dei “luoghi naturali”, traslata dalla fisica all’antropologia. A ciascuno il suo luogo, la sua casa, ma scoprire quale sia questo luogo è appunto uno dei compiti principali dell’essere umano. La mostra di Lucci rappresenta un invito a questa ricerca.

Alessandro Artini

(Presidente Associazione Nazionale Presidi Toscana)

NOTA BIOGRAFICA

Alessandro Artini, Vicepresidente nazionale dell’Associazione Nazionale Presidi, laureato in Filosofia, in Sociologia e specialista in Amministrazione Pubblica, è stato dirigente scolastico, borsista presso l’Università di Friburgo in Svizzera e docente a contratto di Sociologia dell’Educazione presso varie università.

Ha pubblicato, in veste di esperto e giornalista, vari scritti sui temi della scuola, tra i quali il recente saggio “Docenti professionisti?” in “Quale scuola per il nuovo millennio?”, Fondazione Spadolini e Nuova Antologia, 2022.