Letteratura, Arte, Ambiente: “Quante esperienze e quanti premi per la D’Ovidio”

Nonostante i disagi e le fatiche, più volte durante questi anni così particolari è emerso che niente può impedire che l’avventura educativa dispieghi le sue energie e produca frutti. Complimenti agli studenti della classe 2B del Liceo D’Ovidio di Larino che, a conclusione della I edizione del Concorso letterario “La fabbrica dei racconti” Città di Bisceglie (promosso dalla città di Bisceglie e dall’Associazione Eureka), si sono aggiudicati Il premio alla sostenibilità all’ambiente . A meritare il riconoscimento l’iniziativa del blog di classe “Un albero al giorno. Un foresta che cresce”, un laboratorio di documentazione critica e scrittura creativa in cui gli studenti hanno fatto propri gli obiettivi dell’Agenda 2030 e li hanno tradotti e resi vivi attraverso le loro suggestioni sentimentali più profonde. A guidarli nel progetto, che è inserito anche all’interno del Progetto Erasmus TREES dell’Istituto, la prof.ssa Laura D’Angelo che, insieme al Dirigente Scolastico, prof. Antonio Vesce, sabato 26 giugno 2021 ha ritirato il premio nella suggestiva ed incantevole cornice di Largo Porta Mare a Bisceglie. Il 3 luglio inoltre verrà attribuito un nuovo riconoscimento nell’ambito della VII edizione del Premio Nazionale “Città di Castel di Sangro”, promosso sempre dall’Associazione culturale Eureka.

Complimenti anche agli studenti della classe 1B del Liceo che si sono aggiudicati un premio nell’ambito della premiazione del Concorso in memoria di Antonella Valente, svoltosi ieri pomeriggio a S. Elia a Pianisi. Il tema scelto per la Sesta Edizione Bis era il seguente: “E quindi uscimmo a riveder le stelle” (v. 139, canto XXXIV, Inferno). Affinché il messaggio salvifico del Sommo Poeta possa infondere nel cuore dei giovani la fiducia in un nuovo luminoso cammino.

Gli studenti della 1B, guidati dalla prof.ssa Maria Greco, hanno presentato il lavoro “Dante pop up”, una rivisitazione di immagini e parole dantesche, interiorizzate attraverso le proprie emozioni e riflessioni e poi realizzate in 3D.