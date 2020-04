Lettera di San Giorgio ai bambini campobassani

“Cari bambini e care bambine, lo sapete che io sono il vostro protettore?Oggi, 23 aprile è la mia festa e vorrei celebrarla insieme a voi ma ho come l’impressione che da un po’ in città i vostri nonni e i vostri genitori si siano dimenticati di me.

Forse allora mi devo presentare: che ne dite se vi racconto con questo video chi sono e perché sono diventato il protettore della vostra città?

Magari dopo aver visto il video potreste fare un bel disegno che rappresenti me o un episodio della mia vita, oppure colorarne uno in bianco e nero (mi dicono che lì avete una cosa che si chiama internet dove se ne trovano di bellissimi!) oppure potreste comporre una poesia, o una filastrocca, o magari una preghiera che mi indichi in che cosa posso esservi ancora d’aiuto in questi giorni così particolari!

Ne sarei felicissimo! Aspetto i vostri pensieri e le vostre opere anche come commento a questo post! Ciao ragazzi!!!”

Il video è ideato dal Comune di Campobasso,

Voce narrante: Giovanni De Micheli

Prodotto da Four Cherries – Creative Design Studio