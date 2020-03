Lettera della psicologa, “la paura si attraversa…”

Affrontare il “quotidiano” ai tempi del Coronavirus. A fornire utili consigli e a fornire la propria disponibilità per un eventuale sportello di ascolto digitale è la Dott.ssa Carla Ciamarra (Psicoterapeuta Sportello di Ascolto: Istituto Omnicomprensivo Scarano-Trivento; Istituto Comprensivo Amatuzio-Pallotta Bojano; IISS e IPSEOA Bojano; Istituto Comprensivo G. Barone – Baranello, Fossalto, Torella, Busso Castropignano). La Ciamarra lo ha fatto attraverso una lettera indirizzata ad alunni, insegnanti e genitori:

Cari alunni, insegnanti e genitori,

In un momento di profonda emergenza vorrei condividere con voi qualche emozione.

In questo momento, la paura ci attraversa .

La limitazione della nostra libertà ci porta a volte a sentirci chiusi, pensierosi, preoccupati e a volte annoiati.

Costruire un equilibrio emergente ci mette a dura prova con noi stessi. Rinunciare alla nostra quotidianità , alle nostre routine ci fa toccare una superficie probabilmente mai contattata prima.

Il mondo intorno a noi sembra fermo, immobile. Eppure tutto si muove, andiamo avanti…

Posso garantirvi che in questa immobilità possiamo trovare innumerevoli risorse positive. Il tempo che i genitori passeranno con i propri figli potrebbe diventare uno spazio prezioso per entrare nelle loro profondità che a volte non si è riusciti a contattare prima. L’insegnante potrà progettare, ideare e formulare il suo lavoro per il futuro , pensando a come migliorare il suo operato nella sua professione. Lo studente potrà sperimentarsi nella sua autonomia di studio che sarà utile nel futuro e costituirà un bagaglio importante per ciò che vorrà essere. Il tempo non sarà perso, ogni minuto è prezioso per migliorare , sempre.

Ognuno di noi può “attraversare” un momento difficile pensando in ogni istante che “nulla andrà perso” , che un momento difficile si attraversa e spesso ci rinforza in ogni sfumatura.

In accordo il vostro Dirigente, in un momento così delicato, ho dato la mia disponibilità , per chi lo richiedesse , per attivare il Servizio Sportello di Ascolto digitale. In questo modo, i percorsi intrapresi potranno proseguire e ognuno di voi (insegnanti, alunni e genitori) avranno la possibilità di usufruire di un valido supporto per attraversare questo periodo .

La prenotazione potrà essere effettuata tramite il sito della scuola , indicando nome cognome e numero di telefono. Vi contatterò io stessa per fissare un appuntamento telefonico o una videochiamata Skype.

Alexander Lowen scrisse “Abbiamo paura della vita, ecco perché cerchiamo di controllarla e dominarla”.

Non dobbiamo avere PAURA ma la dobbiamo ATTRAVERSARE!

Un caro e sentito abbraccio

Dott.ssa Carla Ciamarra