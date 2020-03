Lettera del vescovo De Luca alle comunità: «Ascoltiamo il silenzio di questo tempo»

TERMOLI. «Nelle rare uscite quotidiane, percorrendo le strade della città, immediatamente, vengo avvolto e sorpreso dal silenzio.Abituato più al frastuono e, a volte, prigioniero del chiasso che in certi periodi cerca anche di rubarmi il sonno, questo impatto con il silenzio mi è risultato strano e nello stesso tempo attraente. Certamente la dimensione del silenzio ci appartiene, essa non è solo mancanza di rumore, ma possibilità di comunicazione, di incontro». Lo scrive il vescovo di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, presentando la sua lettera alle comunità.

«Nello stesso tempo dobbiamo riconoscerlo: il silenzio ci fa paura, anzi, dicono i sociologi che il nostro tempo è ammalato di una “fobia del silenzio”. Basta guardare noi stessi e anche i nostri giovani.

Nei primi giorni dell’esplosione dell’epidemia si sono susseguiti flash-mob con l’invito a uscire sui balconi per cantare, maratone no-stop di artisti in canto… certo un modo piacevole per reagire al dramma nel quale ci siamo ritrovati improvvisamente, e richiamarci all’unità, ma sicuramente non la soluzione per esorcizzare il virus. Quella colonna di autoveicoli dell’esercito carichi di bare, quel: “a Bergamo non cantiamo sui balconi, ma, in silenzio, contiamo i nostri morti”, mi hanno spaccato l’anima, commosso il cuore, ed è salito con un moto che si è fermato in gola, irruento il grido: silenzio!

Qualche tempo fa Papa Francesco constatava: “Quanto rumore nel mondo! Impariamo a stare in silenzio davanti a noi stessi e davanti a Dio.Quanto rumore nella nostra vita di famiglia, nelle nostre comunità di vita, nella nostra società, nella vita politica, sembra che ad aver ragione sia chi grida più forte, chi fa più rumore. La si butta in rissa per avere tifosi invece avviare, attraverso il dialogo e l’incontro, ragionamenti condivisi e processi positivi».

Di seguito, la lettera del presule:

«Carissimi,

questo tempo di esilio ci lancia un’ulteriore provocazione: ci chiama al Silenzio. Per essere umani, per essere veramente noi stessi: è necessario per ritrovarci, scoprire l’altro\a, e anche l’Altro che è Dio. Anche nella relazione coniugale e in quella genitoriale: quando due persone si vogliono veramente bene, riescono a trasmettere il loro amore anche solo guardandosi negli occhi, avvicinando i loro volti. Non parlano. Ma quella comunicazione misteriosa, fatta appunto di sguardi, genera vita, voglia di stare insieme, condivisione di un pezzo di strada. È anche vero che perché accada una vera comunicazione verbale è fondamentale il silenzio esteriore, perché il silenzio dà respiro alla parola che esce da esso e in esso si immerge, e il silenzio interiore, senza ascolto non può esserci comunicazione e ascoltare significa essere vuoti di sé, per fare spazio all’altro. In questo modo il silenzio diventa luogo della creatività, della sorpresa, dell’incontro generativo, della rivelazione dell’altro e di se stessi.

Nella civiltà del tutto e subito, il silenzio è sinonimo di vuoto, di impasse, e perciò va riempito di cose, col frastuono, con il rumore, ma questo stordisce, anestetizza; non fa vivere, fa sopravvivere. Uno dei motivi dell’indurimento dei nostri cuori e delle conseguenti frustrazioni nelle quali ci dibattiamo, è la mancanza di una terapia del silenzio (fare spazio, fare vuoto di sé per accogliere), senza non c’è vera comunicazione, non c’è la comunione che è l’ambiente vitale per vivere da persone umane. Fare silenzio, forse è meglio dire, ascoltare il silenzio!».