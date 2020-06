Lettera aperta al mondo della Scuola e all’Italia che lavora

«Dopo l’approvazione del Decreto Scuola, io Federico Simeone, uno dei 170.000 studenti maturandi, continuerò a combattere questa battaglia per raggiungere l’obiettivo proposto e condiviso, insieme ai 7632 iscritti del gruppo FB “MATURITÀ 2020 ONLINE”, per sostenere gli esami di Stato in modalità telematica.



L’intento è quello di rispettare le norme di Sicurezza del contagio da Covid 19/coronavirus, secondo l’aggiornamento del DVR, mai posto in essere dal governo, in contraddizione con i pareri espressi dallo stesso CSPI ( consiglio superiore pubblica istruzione).

Purtroppo, con profondo rammarico, devo constatare che il Ministro Azzolina non ha ascoltato la mia richiesta, ne’ ascolterà qualcuno di noi: ciò mi rattrista e mi turba, oltremodo!

Pienamente consapevole che non è il momento di abbattersi, mi rivolgo a tutti: studenti-maturandi, docenti, personale Ata, genitori e a coloro che condividono le scelte democratiche a tutela dei principi cardine della Costituzione italiana, per continuare a lottare.

Il Ministro Azzolina, oggi, Min(i)estra, lo merita, lo scorso 4 gennaio u.s. pubblicava un post in cui diceva di leggere e ascoltare tutti i messaggi inviati alla sua posta, ma da lì, fino ad ora, non ha dato peso ad alcuno: ne’ a quelli inviati alla sua mail, ne’ a quelli in chat personale.

Non siamo cavie da esperimento!

Anzi, La invito, Ministro Azzolina, a venire a presiedere una delle Commissioni della MATURITÀ 2020 “in presenza” così anche Lei potrà avere il piacere di essere tra noi,

il Ministro-cavia: il primo nella storia mondiale. Le par poco? Per noi, sarà un onore!

Si è dimenticata di noi, ci ha abbandonati e, ciò che è ancor più grave, è quella “mascherina” agli occhi che insieme a quella alla bocca rende chiara la volontà di esporci ad uno esperimento antropologico insensato e illogico. Non lo dimenticheremo alle prossime elezioni. Può esserne certa!

Cordialmente, lo studente Federico Simeone».