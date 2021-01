Lettera aperta a Don Vittorio Perrella

GENNARO VENTRESCA

Carissimo “Don”, attorcigliato dai miei pensieri ci ho messo un po’ prima di decidermi a scriverti. Sono rimasto in surplace per riordinare le idee. E ora sono qui, a picchiettare sulla tastiera del mio Samsung. Convinto di fare cosa giusta, addirittura gradita.

Senza rendermi conto ti avevo apparecchiato un bel funerale. Nel quale, per fortuna, mi sono accorto che mancava il morto.

Di morte ho scritto nel mio post su Facebook. Della tua morte. E l’ho fatto dopo aver asciugato una lacrima e sciolto il groppo alla gola.

Non so ancora come sia potuto accadere che un maturo e smaliziato amico dell’informazione del mio taglio si sia accodato a un gruppetto di “amici” di social, per ripetere pappagallescamente che “ci avevi lasciato”. Per sempre. In chiave moderna la bufala si chiama fake news. Che sta per falsa notizia. E io, come un pollo, ho dato corpo a una notizia falsa. Mi sono fidato, come un principiante.

Puoi ben immaginare quale sia stato il mio imbarazzo appena sono stato riportato sulla via maestra quando mi hanno informato che era tutto falso. Che stavi bene, e da vero lottatore quale sei sempre stato, intendevi continuare a dare ordine ai sogni e ai desideri.

Evviva ! mi sono detto. Don Vittorio ha superato anche quest’altro scoglio. A dispetto di chi, non capisco per quale ragione, ma sicuramente in buona fede, ha diffuso per primo la triste notizia. Come dire: mettere a bollire l’acqua senza avere la pasta; correre senza essere inseguito.

Sono felice che tutto si sia risolto con una “fake”, che tu sia in salute e, con la tua pazienza e la bonomia di uomo di vita e di chiesa avrai perdonato me e chi, prima di me, ha fatto girare su smartphone e computer la notizia.

Non esistono tiri imparabili, solo errori di posizione in previsione del tiro. Forse per questo tu, nel tuo cammino di uomo giusto e solerte sei riuscito a parare anche questo tiro mancino.

Bravo come sei sempre stato in latino, sono convinto che non ti sia mai piaciuto il caso accusativo che ha un brutto nome. Per questo, sulla scorta dell’amicizia che ci lega da sempre, suppongo che non l’avrai usato con chi, senza malizia, ti aveva rinchiuso in una cassa da morto.

E’ pur vero che i vincitori hanno bisogno di denigrare i vinti, e io mi sento un vinto per aver fatto un imperdonabile scivolone. Un vinto che si fa forte del bene che ti ha sempre voluto e della stima che che ti ha costantemente portato come saggio e raffinato professore oltre che come impareggiabile parroco. Un parroco di una comunità numerosa ed eterogenea che ti ha obbligato, senza sosta, a far uso di tutte le tue riconosciute capacità operative e dialettiche. Un parroco che ha regalato ai fedeli omelie che hanno fatto epoca.

“Don”, che dici: mi hai già perdonato? E con me hai perdonato chi s’è inventata una storiaccia che non andava raccontata?

Per addolcire la pillola ti ricordo che sei stato in buona compagnia: anni fa Monica Vitti, con somma sorpresa, lesse della sua morte sul più autorevole giornale francese, Le Mond. I cui vertici giornalistici ed aziendali, mortificatissimi per aver preso un abbaglio, le chiesero scusa, inviandole un biglietto a corredo di un mazzo di rose.

Ho palpebre che non hanno dormito queste notti, per lo scivolone. Scusami “Don”. E scusa gli altri “amici” che hanno preso la stessa cantonata. Tutti insieme, in circolo, pur non sapendo se le stelle sanno di pan di zucchero o di sale, ti inviamo un abbraccio e l’augurio di una piena guarigione.