L’Estate Termolese inizia col ‘botto’: in migliaia in piazza per la Notte Bianca dei Bambini (LE FOTO)

L’assessore Barile: “Da tempo volevamo organizzare una serata tutta per i più piccoli. Grazie alle associazioni che hanno partecipato”

Grande successo per la Notte Bianca dei Bambini che nella serata di ieri, 11 giugno, ha animato le strade del centro di Termoli.

Centinaia e centinaia di bambini e di adulti hanno affollato il centro nella prima vera manifestazione che apre il cartellone dell’Estate Termolese.

Gonfiabili, truccabimbi, animazione, palloncini, tatuaggi, proiezioni di film ma anche lasergame e realtà virtuale hanno animato le maggiori piazze del centro storico nel corso della manifestazione che finalmente è tornata dopo la pausa dovuta all’emergenza Covid.

Lo aveva detto l’assessore comunale, Michele Barile, “L’Estate Termolese – ha detto l’assessore al Turismo, Sport e Cultura Michele Barile – è partita proprio all’insegna dei più piccoli. Da tempo volevamo organizzare una serata tutta per loro e la Notte Bianca ha rappresentato una opportunità per far svolgere diversi tipi di attività proprio per i bambini.

Ringrazio le associazioni e tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questa serata che ha animato le vie della nostra stupenda città e che ha visto una cospicua partecipazione proprio da parte dei più piccoli”.