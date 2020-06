“Correva l’anno 2013, amministrazione Di Brino, piano chioschi. Da allora si sono insediate altre due amministrazioni -si legge in una nota del Movimento 5 Stelle Termoli- Quella del Sindaco Sbrocca e l’attuale capitanata dal Sindaco Roberti. Che ne è stato dell’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale 524 del 2013? Sul lungomare Nord insistono dei rialzi che individuano le aree destinate ai chioschi. Immaginate quanto sarebbe stato importante per il turismo poter vantare un’area attrezzata e servita! Se ne è discusso in IV commissione, quella che ci piace definire “itinerante” perché spesso vengono effettuati i sopralluoghi. È proprio durante un sopralluogo a cui parteciparono diversi consiglieri di maggioranza e il dirigente architetto Belpulsi che si discusse di intervenire al più presto per consentire ai cittadini termolesi e non, di trovare e favorire occupazione e commercio, per far rivivere quelle parti del nostro territorio come il lungomare nord ma anche il lungomare sud, oggi abbandonato a se stesso. L’estate è arrivata e tra poco passerà e di “bando chioschi” nemmeno l’ombra”.