L’estate dei concerti in Molise riempie le piazze: ecco tutti gli eventi

Tanti i live in queste ultime due settimane di luglio: Statuto, Bennato, Nomadi e Clementino. Poi il gran finale ad agosto con Le Vibrazioni, Carl Brave, Albano, Roy Paci e tanto altro

La stagione della musica in Molise viaggia a ritmo spedito. Dopo i primi botti di giugno con Fabri Fibra, Britti, i Boomdabash e altri nomi di spicco del panorama italiano, sono numerosi ancora i live in programma in ogni angolo del Molise. Ampio il ventaglio di possibilità, potenzialmente capace di accontentare tutti i gusti: dai più giovani, agli amanti del cantautorato, fino ai nostalgici.

Insomma, il piatto sembra essere ricco e i presupposti per ripetere (se non superare) il successo di pubblico e presenze registrato nel 2022, nella prima vera stagione post Covid senza vincoli e restrizioni, capace di richiamare in Molise artisti di spessore, del calibro di Elisa, ci sono tutti.

Ecco il calendario dei principali eventi organizzati in Molise:

14 luglio Vinchiaturo – Statuto

15 luglio Riccia – Enzo Avitabile

19 luglio Campodipietra – Chiara Civello

21 luglio Macchia Val Fortore – Dik Dik

23 luglio Termoli – Aka7even

23 luglio Campitello Matese – Eugenio Bennato

25 luglio Campomarino – Nomadi

25 luglio Pescolanciano – Michele Zarrillo

27 luglio Cantalupo nel Sannio – Riserva Moac

27 luglio Trivento – Michele Zarrillo

28 luglio San Martino in P. – Clementino

28 luglio Roccaravindola – Ivan Granatino

30 Campitello M. – Savana Funk

30 luglio Monacilioni – Le Vibrazioni

4 agosto Cercemaggiore – Animals and Friends

5 agosto Montefalcone nel Sannio – Silvia Mezzanotte

6 agosto Rotello – Paolo Vallesi

6 agosto Campitello M. – Francesco Bearzatti

6 agosto Termoli – Carl Brave

7 agosto Pietracatella – Collage

12 agosto Rotello – Anna Tatangelo

12 agosto Capracotta – Discanto

12 agosto Campitello M. – Filippo Graziani

13 agosto Capracotta – James Senese

14 agosto Capracotta – 99 Posse

14 agosto Campitello M. – Dardust

16 agosto Campitello M. – Tony Hadley

17 agosto Termoli – Albano

17 agosto Campitello M. – Marlene Kunz

25 agosto Toro – Roy Paci

9 settembre Capracotta – Ron

Per segnalare un evento scrivi a redazionecb@quotidianomolise.it