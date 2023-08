L’estate dei concerti in Molise pronta ai ‘botti’ finali: tutti gli eventi

Numerosi i live in programma nelle ultime due settimane di agosto: Tony Hadley, Marlene Kuntz, Morgan, Giusy Ferreri, Luché, Roy Paci, Ron, Planet Funk, 99 Posse. E poi ci sarà il concerto di Albano, quello di Manuel Agnelli e tanto altro

La stagione dei concerti in Molise si prepara ai ‘botti’ finali. Partita in quinta a giugno, con i live di Fabri Fibra, Britti, Boomdabash e proseguita nel mese di luglio con una serie di performance da incorniciare come quelle di The Kolors, Nesli, i Nomadi, Clementino (sono solamente alcuni dei nomi del panorama musicale italiano che hanno fatto tappa in Molise, riempiendo le piazze e coinvolgendo un pubblico pronto a scatenarsi), le ultime due settimane di agosto vedranno alternarsi sui palchi molisani altri pezzi da novanta.

Ricco il calendario di appuntamenti, tra concerti gratuiti (la maggior parte) ed a pagamento, capaci di accontentare tutti i gusti: dai più giovani, agli amanti del cantautorato, fino ai nostalgici.

Spazio a Tony Hadley, Giusy Ferreri, Luché, Roy Paci, Ron, Planet Funk, 99 Posse, Morgan. E poi ci sarà il concerto di Albano, quello di Manuel Agnelli, di nuovo The Kolors e tanto altro ancora.

Insomma, il piatto è ancora ricchissimo ed a questo punto i presupposti per superare il successo di pubblico e presenze registrato nel 2022, nella prima vera stagione post Covid senza vincoli e restrizioni, capace di richiamare in Molise artisti di spessore, del calibro di Elisa e Piero Pelù, ci sono tutti.

Ecco il calendario dei principali eventi organizzati in Molise:

15 agosto Madonna Grande, loc. Nuova Cliternia, frazione di Campomarino – Chiara Galiazzo

15 agosto Campitello M. – Morgan

16 agosto Campitello M. – Tony Hadley

16 agosto Lucito – Radici nel Cemento

17 agosto Pescopennataro – Il mago annoiato

17 agosto Roccaspromonte (Castropignano) – “Orchestra Grande Evento”

17 agosto Termoli – Albano

17 agosto Campitello M. – Marlene Kuntz

18 agosto S. Elia a Pianisi – Annalisa Minetti

19 agosto Campomarino – Tiromancino

20 agosto San Giovanni in Galdo – Omar Pedrini

22 agosto Campobasso – Santi Francesi e Napoleone

22 agosto Rocchetta a Volturno – Danilo Sacco dei Nomadi

24 agosto Trivento – The Kolors

24 agosto Campobasso – Luchè

25 agosto Campobasso – Manuel Agnelli

25 agosto Toro – Roy Paci

26 agosto Petacciato – Planet Funk

26 agosto Bojano – Giusy Ferreri

27 agosto Montefalcone nel Sannio – Silvia Mezzanotte

27 agosto Miranda – Disco Club Paradiso

28 agosto San Giovanni in Galdo – Riserva Moac

9 settembre Capracotta – Ron

29 settembre Riccia – Gigione, Menayt e Jo Donatello

30 settembre Riccia – Clementino + Live Band