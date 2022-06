L’esperto: “Prossimi alla nuova ondata di caldo fuori da ogni regola”

Il commento del metereologo Gianfranco Spensieri: “Le cose, però, stanno già cambiando e ci attende una settimana di caldo anche particolarmente intenso da mercoledì, assenza di piogge e valori massimi e minimi estremamente sopra la media”

“Siamo prossimi ad una nuova, ennesima, incredibile e fuori da ogni regola, ondata di calore di questa estate”. Una situazione con notizie “poco confortanti”: è così che il meteorologo Gianfranco Spensieri commenta la nuova ondata di calore che si appresta ad arrivare sulla nostra regione.

“Il grande caldo ma soprattutto la grande secca in arrivo? Sembra una trama di un brutto film, invece siamo prossimi ad una nuova, ennesima, incredibile e fuori da ogni regola, ondata di calore di questa estate che, dal punto di vista meteorologico, è cominciata da due decadi.

La situazione attuale vede notizie poco confortanti:

a) Sul Monte Bianco la temperatura segna 10.4°C (+3,6 °C rispetto a giugno 2019). Lo zero termico è a 4500 metri: tutti i ghiacciai sono attualmente esposti a temperature positive, con tutte le dovute conseguenze.

b) Record di temperatura in Francia. Per la prima volta sono stati superati i 40 °C ad Argeliers il 16/06;

c) Record di temperatura nella Germania del nord. Oggi, 19.06, +39.2°C a Cottbus

Lato precipitazioni siamo messi male e lo saremo ancora per molto: il livello del Po è in media 3 metri più basso rispetto al livello stagionale e si sta valutando di razionare l’acqua in più di 100 comuni tra Piemonte e Lombardia con tutte le conseguenze sul comparto agricolo.

E da noi? In Adriatico, in questi giorni è andata di lusso complice una costante ventilazione settentrionale. Le cose, però, stanno già cambiando e ci attende una settimana di caldo anche particolarmente intenso da mercoledì, assenza di piogge e valori massimi e minimi estremamente sopra la media.

Alcune aree della nostra regione dal 1 gennaio sono a 280 mm rispetto ad una media a fine giugno tra i 500 ed i 700. Il caldo estremo, soprattutto i venti da sud-ovest (libeccio) che potrebbero innescarsi da mercoledì intensificheranno anche l’evapotraspirazione. Si mette male!”.