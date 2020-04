L’esperienza del Risorto ci fa credenti

Domenica in Albis e festa della divina misericordia

Gv 20, 19-31

Nell’immaginario collettivo, il Santo Tommaso, non lo è poi così tanto… Egli, infatti, ha un brutto difetto: dubita. Tale immagine è stata promossa da un certo dogmatismo sterile, proprio per colpevolizzare la legittimità del dubitare, ma non è affatto questo il senso del racconto evangelico. A pochi viene in mente un dettaglio: tutti quelli che testimoniano a Tommaso la resurrezione di Gesù ne hanno fatto esperienza diretta. Come poteva questi non sentirsi escluso e, in un certo senso, discriminato proprio dal suo Signore? Nonostante questo egli non abbandona la comunità, continua a pregare e “Stare”, finché non tocca anche a Lui il privilegio dell’incontro che trasfroma. Tommaso è l’immagine biblica di chi non smette di cercare Dio, ne abbandona i suoi fratelli nella fede. Questo anche quando dubita e non comprende i disegni di Dio; Tommaso rappresenta un po’ tutti noi, quando cerchiamo di accogliere con pienezza la testimonianza della resurrezione che la comunità vuole trasmetterci.

+La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. +

Il capitolo 20 del Vangelo di Giovanni è declinato dal “giorno dopo il sabato” che, oltre a questa circostanza ricorre due volte (cfr. Gv 20,1.19.26). Esso contraddistingue le altrettante sezioni che costituiscono il corpo dello scritto: le manifestazioni a Maria di Magdala, ai discepoli e a Tommaso. L’evangelista insiste nel sottolineare questo elemento; come per voler sottolienare come questo giorno sia diverso dagli altri, in esso Gesù manifesta la sua resurrezione e la sua presenza alle donne e agli uomini che lo seguono. È chiaro come si voglia sottolineare la sacralità e la centralità di questo tempo settimanale, concetto che doveva essere ben affermato già all’epoca della redazione del vangelo (fine I sec.).

Riflettendo su questo potremmo chiederci quale idea abbiamo oggi del nostro giorno santo: la domenica. “Ricordati del giorno dello ‘šabbāt(t)’ per santificarlo : sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio.” (cfr. Es 20,8)

Impossibile non constatare come il nostro “šabbāt(t)” stia sempre più perdendo il suo carattere di sacralità. Ormai non si attende più la domenica; al suo posto e subentrato il weekend (benedetti inglesismi), tempo per “se stessi”, in cui mettere tra parentesi quello che ci aspetta il lunedì.

Eppure la domenica è segno dell’eterno oggi divino, fonte ed orizzonte dell’intera storia. Il ciclo di ogni settimana inizia e termina in essa, proprio per ricordarci da dove veniamo e verso chi andiamo. Forse non stiamo più consacrando questo tempo e la stessa idea di sacralità ci sta sfuggendo. Non più scandita dal giorno sacro, ma dai weekend, la storia rischia di diventare un susseguirsi di cicli senza senso; e questo non vale solo per i cristiani. San Giustino, nella sua “Apologia”, a proposito della domenica, afferma: «Ci raduniamo tutti insieme nel giorno del sole, poiché questo è il primo giorno [dopo il sabato ebraico, ma anche il primo giorno] nel quale Dio, trasformate le tenebre e la materia, creò il mondo; sempre in questo giorno Gesù Cristo, nostro Salvatore, risuscitò dai morti ».Proprio questo hanno fatto (e continuano a fare) i nostri fratelli nelle chiese perseguitate in tutto il mondo; sì c’è chi rischia la vita per essere fedele all’appuntamento con Dio. (Sarebbe inopportuno però paragonare la situazione in cui ci pone l’attuale pandemia a quella di queste chiese: non stiamo lottando per il diritto di vivere il nostro credo liberamente, ne mettiamo a repentaglio solo le nostre vite, ma quelle di tutti, se non rispettiamo le regole che le autorità ci esortano ad osservare).

Apparendo ai discepoli, ancora increduli dopo l’annuncio di Maria di Magdala e dei discepoli di Emmaus, Gesù entra a porte chiuse, in un luogo nascosto. Egli, infatti, sa sempre dove siamo, può sempre raggiungerci. Questa parola conferma la sua promessa: “dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (cfr Mt 18,20). Dopo la resurrezione l’umanità di Gesù è glorificata: non più soggetta alla prigione del tempo e dello spazio, alla sua natura umana viene data libertà assoluta. Il suo saluto di Pace, Gesù vuole rassicurare i presenti, farli desistere da ogni dubbio, ma anche scacciare il timore delle persecuzioni che già stanno affrontando e per cui si stanno rinchiudendo in una comunità impaurita e diffidente verso il mondo esterno. Gesù non ha mai voluto una setta.

Dalla lettura di questi versetti emerge un altro elemento particolare: il Maestro espone le sue piaghe. Ci si potrebbe chiedere: come mai Gesù non è guarito completamente? Perchè ha lasciato i segni di quell’orribile tortura e con questi il ricordo del tradimento, l’abbandono dei suoi discepoli e il rinnegamento di Pietro? Forse perchè la Chiesa è il corpo di Cristo che continua a testimoniare la sua resurrezione restando ancora segnata dalla realtà del peccato e della sua fragilità. I segni della passione non ci ricordano solo il nostro peccato, ma anche la grazia del perdono che continua a sussistere per noi, anche quando Gesù continua ad essere tradito, condannato, umiliato e crocifisso nel prossimo. Se da un lato non dobbiamo mai temere della sua disponibilità al perdono, dall’altro non possiamo ignorare le piaghe che continuano ad affliggerlo. La visione del risorto stigmatizzato è insieme un giudizio e un’assoluzione che ha lo scopo di rinnovarci interiormente attraverso la conversione e la conformazione a Lui.

+Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».+

Un altro saluto di pace. Questa volta Gesù voleva far capire ai suoi che egli aveva perdonato la sua comunità per l’abbandono e l’incredulità; nonostante questo egli si sarebbe ancora fidato di loro. Lo Spirito, che procede dal Padre è mandato dal Figlio attraverso il suo soffio sulla comunità riunità. Facendo questo Gesù chiede l’accoglienza del Dono, senza prescindere dalla volontà dei discepoli. Se la Grazia è elargita non è detto che venga ricevuta. Ai presenti nel cenacolo viene data la facoltà del perdono dei peccati: una terribile responsabilità. Il passo è molto chiaro: i peccati possono anche non essere rimessi. Eppure sul modello del suo insegnamento anche un assassino in punto di morte, se ravveduto, può aspirare al paradiso (Lc 23,39-43). Non si può comprendere questo ministero senza condividere con Cristo l’ardente desiderio di salvezza per ogni uomo. Va fatto notare, inoltre, come nei vangeli sinottici venga ribadito la necessità del perdono reciproco per la salvezza personale (Cfr. Mt 6:14-15; Mc 11:25; Lc 6,37). Se Dio è Padre di tutti, Egli, come tale, si sentirà offeso dopo ogni atto di violenza contro le sue creature, eppure offre il suo perdono universalmente, perché noi non dovremmo farlo? Tuttavia il compito dei ministri della Misericordia resta importante: la grazia del perdono porta i suoi frutti nel terreno buono di un cuore accogliente e grato, questo comporta un costante lavoro su se stessi che deve necessariamente essere coadiuvato da una guida competente, capace anche di dire: “Fratello mio, la direzione che hai scelto non è per la vita”.

+Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».+

Un altro elemento ridondante del ventesimo capitolo di Giovanni, assieme al giorno dopo il sabato, è l’incredulità. tutti coloro che si imbattano nei segni della resurrezione dubitano e preferiscono spiegazioni alla portata della loro razionalità. Ma cos’è la quest’ultima se non uno strumento interpretativo dell’esperienza? Maria di Magdala pensa che il corpo di Gesù sia stato rubato; i discepoli non credono all’annuncio delle donne, i due sulla strada di Emmaus non riconoscono il Risorto e Tommaso non crede alla sua comunità testimone della resurrezione. Se la ragione non possiede elementi sufficienti e tangibili non può conoscere la verità, quindi elabora costrutti coerenti con i suoi dati incompleti che vanno a colmare il vuoto della sua ignoranza. Nessuno crede alle parole dei testimoni, del resto nemmeno alla triplice promessa di resurrezione fatta dal Signore. Tutti accolgono l’Annuncio solo dopo l’esperienza diretta dell’incontro con il Risorto. Se è stato così per loro, che hanno conosciuto Gesù in vita, come non può esserlo anche per noi? Giovanni ci sta dicendo che ciascuno deve cercare questo incontro e viverlo sia individualmente che comunitariamente.

+Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».+

Tommaso si sente escluso dall’esperienza del risorto: tutti l’avevano visto tranne lui, perché? Non è difficile immedesimarsi e immaginare quello che sentiva. Le sue parole erano state forti: “io non credo”. Tuttavia egli persevera e non abbandona la comunità, facendo violenza a se stesso. Infatti continua ad essere presente otto giorni dopo. Proprio questo lo premia! Così nel giorno del Risorto, egli ne fa esperienza grazie anche alla sua comunità. Tommaso è ciascuno di noi, quando siamo chiamati a credere nonostante la razionalità possa spingerci in direzione opposta, se persevereremo nel cammino comunitario e personale potremo anche noi fare l’esperienza di Tommaso e dire con lui: «Mio Signore e mio Dio!».

La Fede non nasce dall’elaborazione intellettuale, ne da convinzioni acquisite, ma dall’esperienza personale condivisa e verificata in una fraternità ecclesiale che si nutre dell’autentica Tradizione, viva e dinamica.

-[Il Signore] È vicino a chiunque lo invoca,

a chi lo cerca con cuore sincero (salmo 144,18)

-la Sapienza parla:“Io amo quelli che mi amano, quelli che mi cercano diligentemente mi trovano” (Proverbi 8,17)

Queste parole, Tratte dal salmo 144 e dal libro dei Proverbi, ci rivelano come sia necessario un impegno profondo e grande disponibilità personale per fare esperienza di Cristo e della resurrezione, così da verder rivoluzionata la propria vita da tale incontro .

+Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.+

Se l’incredulità è più volte citata, la fede resta vera protagonista di questo capitolo. Non esiste una formula che ci renda credenti, non c’è un’esperienza standard della resurrezione, ma tutti devono compiere un cammino personale, invocando il Suo nome con amore sincero e incondizionato. Se non cerchiamo Dio abbiamo già perso tutto.

Felice Domenica

Fra Umberto Panipucci