L’Esercito in tour tra mare e montagna, tappa a Campomarino

REDAZIONE TERMOLI

Come ogni anno si rinnova anche nell’estate 2019 l’appuntamento con gli Info Team dell’Esercito nelle principali località turistiche della regione Molise. La campagna informativa condotta da personale del Comando Militare Esercito Molise si rivolge, in particolar modo, al giovane pubblico interessato alle opportunità professionali offerte dalla Forza Armata. Gli interessati avranno occasione di chiedere e ricevere informazioni sui concorsi per l’accesso all’Accademia Militare di Modena, alla Scuola Sottufficiali di Viterbo, ai Volontari in Ferma Prefissata, nonché alle Scuole Militari, ai Centri Sportivi dell’Esercito e alle bande musicali. Dopo la prima tappa presso il Village Onda Magica di Castropignano del 15 luglio, il personale del CME Molise si è trasferito nella mattinata del 24 luglio sul lungomare di Campomarino presso il Lido Conchiglia Azzurra dalle ore 10 alle ore 17, il 22 agosto sarà in località Campitello Matese negli stessi orari, per finire con il litorale di Termoli (CB) dalle ore 08 alle ore 16 di domenica 8 settembre per l’ultimo evento in occasione della 2^ edizione del Triathlon Sprint – Trofeo AVIS. Le attività espositive estive rappresentano ormai una consolidata tradizione dell’estate molisana, registrando ogni anno una sentita partecipazione da parte di residenti e visitatori.