L’Esercito del Molise ricorda i suoi caduti, cerimonia solenne al Sacrario Militare

CAMPOBASSO

Il Comando Militare Esercito “Molise”, con la collaborazione del Comune di Campobasso, in occasione della ricorrenza del “2 novembre” ha voluto commemorare, come ogni anno, i Caduti in Guerra e nelle Missioni Internazionali. La solenne cerimonia si è tenuta, infatti, questa mattina alle 11, presso il Sacrario comunale del Castello Monforte, dove è stata deposta una corona d’alloro, offerta dal Comune di Campobasso, e, a seguire, è stata celebrata la Santa Messa da don Giuseppe Graziano, cappellano militare, in ricordo dei Caduti in Guerra e nelle Missioni Militari Internazionali, alla presenza delle Autorità militari e politiche, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e dei familiari dei Caduti. É stato annullato, invece, causa maltempo, il corteo che avrebbe dovuto attraversare tutto il viale che porta al Castello a piedi.

Con queste iniziative il Comando Militare Esercito “Molise” ha inteso rinnovare i sentimenti di perenne gratitudine a quanti, in uniforme, hanno servito la Patria e sacrificato la propria vita e, al contempo, testimoniare la propria vicinanza alle loro famiglie.

Un particolare pensiero è stato rivolto ai caduti molisani nelle missioni internazionali: C.le Magg. Ca. Sc. Alessandro Di Lisio, che, il 14 luglio 2009, ha perso la vita a Ganjabad, in Afghanistan e Ten. Giulio Ruzzi, Medaglia d’Oro al Valore dell’Esercito, che ha perso la vita a Balad (Somalia) il 6 febbraio 1994.

Inoltre, in occasione del 100esimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, il 4 novembre prossimo, l’Esercito per celebrare il “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate” ha organizzato una serie di eventi che si terranno nei principali centri della regione.

A Campobasso, si terrà una cerimonia militare presso il Monumento ai Caduti, alle ore 10.30, con partenza del corteo da piazza “G. Pepe” e arrivo in piazza della Vittoria. Nel corso dell’attività sono previsti, tra l’altro, l’Alzabandiera solenne, le onoranze ai Caduti con la deposizione di corone d’alloro, la lettura dei messaggi celebrativi inviati dalle più Alte Autorità dello Stato, brevi indirizzi a cura delle Autorità civili locali e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e la consegna della Bandiera nazionale all’Istituto Comprensivo “Montini”, plesso di Mascione.

Ad Isernia, si terrà un’analoga cerimonia che avrà concomitante svolgimento anche presso il Monumento ai Caduti.

Sempre in occasione del 100esimo anniversario, si terrà anche la manifestazione “caserme aperte”.

Di seguito, l’elenco:

– “Gen. Gabriele PEPE” in Campobasso – sede del Comando Militare Esercito “Molise” dove, dalle ore 11:30 alle ore 15:30, sarà possibile vedere una mostra fotografica a tema e delle uniformi storiche dell’Esercito;

– “A. ZARA” di Campobasso – sede del Comando Regionale Guardia di Finanza, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 che predisporrà una mostra di mezzi e materiali delle Fiamme Gialle;

– “G.Testa” sempre in Campobasso, sede del Comando Provinciale Carabinieri, che dalle ore 11:30 alle ore 15:30 metteranno in mostra i propri mezzi e materiali;

– Caserma e Banchina della Capitaneria di Porto di Termoli, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, dove si potranno visitare i mezzi navali.

Sempre domenica 4 novembre si terrà anche la Manifestazione Caserme in piazza. In particolare, in piazza Vittorio Emanuele II, al termine della cerimonia presso il Monumento ai Caduti, è prevista l’apertura, fino alle ore 15:00, degli stand informativo/promozionali di ciascuna Forza Armata e della Guardia di Finanza. In tale circostanza, il personale qualificato porterà a conoscenza dei visitatori, la storia, i compiti e le varie opportunità professionali offerti dalle Forze Armate e dalla Guardia di Finanza.

Il programma è stato altresì arricchito da una proficua e interessante attività storico-informativa svolta presso alcuni Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore della Regione. Infatti, in ottemperanza al protocollo d’intesa stipulato tra MIUR e Ministero della Difesa e, a seguito di accordi intercorsi con la Direzione Scolastica Regionale per il Molise e i Dirigenti Scolastici, nei giorni antecedenti alla ricorrenza, personale delle Forze Armate e della Guardia di Finanza hanno tenuto una serie di conferenze sulla storia, sui compiti e sulle principali attività svolte dalle Forze Armate e dalla Guardia di Finanza.

In caso di avverse condizioni meteorologiche l’allestimento degli stands avverrà lungo i portici del Comando Militare Esercito “MOLISE” in Campobasso (Via Verdone 1). Mentre la cerimonia militare avrà luogo presso il Sacrario del Castello Monforte, con inizio alle ore 11:00, dove si procederà alle onoranze ai Caduti, alla lettura dei messaggi e ai discorsi celebrativi.