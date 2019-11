L’esercito batte in ritirata, ma il Generale Toma resta in sella

Maggioranza di centrodestra in frantumi: ieri è andata nuovamente sotto per ben 7 volte

Un’altra Caporetto. L’ennesima. Solitamente, però, dopo tali disfatte, gli eserciti si ritarano. Mentre il Generale Toma resta saldamente in sella, mentre i suoi uomini affondano. La maggioranza di centrodestra in consiglio regionale non c’è più. Ma ormai da un pezzo. Dilaniata al suo interno da personalismi, rivendicazioni e fame di potere. E così, invece di pensare a governare una regione in ginocchio, il Generale è costretto a fare i conti con i numeri. Che, ultimamente, lo danno sempre perdente. E’ successo nella seduta della settimana scorsa, durante la quale la maggioranza è andata sotto due volte, e in quella di ieri, martedì 12 novembre, in cui l’esercito di centrodestra è caduto per ben sette volte. Con buona pace del Generale. All’ordine del giorno c’era la seduta monotematica per discutere dei bandi per le assunzioni in Regione. Le cui anomalie sono state segnalate sia dai sindacati, sia da alcuni esponenti della maggioranza. Tanto che la struttura è stata costretta quantomeno a rimediare al marchiano “errore” della pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale. Cosa che in prima battuta non era stata fatta. Ma restano, comunque, molti altri dubbi. Che la seduta monotematica di ieri non ha dissipato. Ma torniamo alla Caporetto. In mattinata le minoranze hanno presentate sette atti per ampliare la discussione. In tutte e sette le votazioni la maggioranza è andata sotto: 11-8 in favore delle opposizioni e in una addirittura 12-7. Gli atti non sono passati esclusivamente perché erano necessari i 2/3. Ma resta il dato politico. Che non solo è cristallino, ma dovrebbe indurre il Generale a far indietreggiare il suo esercito. O quantomeno a cambiare strategia.

Toma si è limitato a leggere in Aula lunghissime relazioni, espediente che è stato utile a protrarre la discussione fino a tarda sera. La seduta si è chiusa senza che il consiglio abbia prodotto alcun deliberato. Se metaforicamente passiamo dalla Caporetto al Titanic, possiamo dire che gli orchestrali continuano a suonare mentre la nave affonda. red