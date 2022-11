L‘esempio di San Filippo Neri e di Renato Zero

di Sergio Genovese

Confesso che uno di questi giorni per la precisione mercoledì 2 novembre, la TV è riuscita a conciliare la mia inquietudine favorita dal vivere in un mondo che spinge sempre di più verso il basso. Nel primo pomeriggio, in ricordo del grande Gigi Proietti, è stato riproposto lo sceneggiato che ha raccontato la vita di Don Filippo Neri ( poi proclamato Santo) mentre in serata mezza Italia ha assistito al concerto di Renato Zero preferito alle partite della Champions. Il film sul prete fiorentino vissuto nel mille e cinquecento, scannerizzato al dettaglio in una versione più laica che cattolica, dovrebbe essere proposto a getto continuo alle mamme ed ai papà di oggi ma pure agli insegnanti, ai preti, agli allenatori sportivi, ai dirigenti scolastici soprattutto quelli che si gonfiano ritenendosi manager di aziende e non costruttori di coscienze civiche. La perspicacia nel vivere per educare i ragazzi raggruppati per strada ritenendo tale missione un dono di Dio, è stata talmente dilagante nel racconto al punto di stimolare le emotività più intime ma anche la rabbia più forte per convincersi che quegli esempi non ci sono più o sono mosche bianche. Persino la Chiesa, salvo eccezioni, si è rassegnata ad abilitare sacerdoti che sembrano più spinti dalla carriera ecclesiastica che dalla voglia di riunire ragazzi per farli crescere con la schiena a piombo. La straordinaria performance di Gigi Proietti e la esaltante storia di San Filippo Neri hanno regalato a me ed a tanti altri molisani, il ricordo dei maestri di un tempo ma ha anche liberato un pomeriggio di speranza che è diventata materia ascoltando con il buio, le poesie in musica di Renato Zero. “Amico, Più su, Il coraggio delle idee, Gli zeri del mondo, Il cielo, La mia idea, Il Carrozzone, Uomo da bruciare. Se ognuno, come credo in una trance intima sana, è riuscito ad interpretare ogni parola delle opere proposte, di sicuro si è riconsegnato all’angolo migliore della propria coscienza. Per un paio di ore è scappato dai selfie, dagli egoismi, dalle morti per droga e per alcol, dal carrierismo del costi quel che costi. Se è rimasto a riflettere sul significato di quanto spiegato in melodia ““Tu lo sai può ancora vincere chi ha il coraggio delle idee” si sarà accorto che esiste ancora un’altra via che dovremmo ripopolare se abbiamo a cuore le sorti del mondo. San Filippo Neri e Renato Zero, per un giorno, sono stati i nostri alfieri. Non abbiamo pensato alle bollette del gas ed al precipizio umano dei Rave party. Ci hanno riproposto, attraverso la TV, spazi di vita migliore che hanno raccolto il nostro battito migliore. Siamo ancora sulla linea di partenza ma vogliamo pensare che da un momento all’altro lo starter faccia partire il segnale per cominciare a correre su altre piste, quelle magnificamente valorizzate dai due personaggi che fanno brillare l’epigrafe di questo pezzo. Per salvare i nostri ragazzi e quindi il mondo che verrà, ci vogliono certe sensibilità che bisogna ritrovare non domani ma già oggi.