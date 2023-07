L’equipaggio Giancola Addolorato e Gianluigi Petrone primo di classe al 10° Rally del Matese 2023

«Concludiamo questa gara di Coppa Italia di Zona con un primo posto di classe. Nonostante i tantissimi inconvenienti – ha scritto il pilota Gianluigi Petrone in un comunicato – siamo riusciti a portare a termine la gara. La nota esperienza del Driver Addolorato Giancola, che ci tengo a ringraziare per questa bella avventura, anche questa volta vince su tutto. Ci resta un bel po’ di amaro in bocca ma fa parte del gioco. Molta esperienza fatta in questa gara e ne sono molto contento. Grazie mille a tutta l’assistenza – ha concluso Petrone – e grazie mille a tutti gli sponsor️».